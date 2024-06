Eichsfeld. Das Repariercafé lädt wieder ein, eine geplante Evakuierung in Göttingen, eine Brieftaube fliegt 1399 Meter pro Minute und viele weitere Kurznachrichten lesen Sie hier. Und es gibt jede Menge Einladungen.

Nächstes „Repariercafé“ Ende Juni in Leinefelde

Das „Repariercafé Leinefelde“ öffnet am Mittwoch, 26. Juni, zwischen 14 und 17 Uhr, wieder seine Türen für Besucher. Wie gewohnt werden Kaffee und Kuchen angeboten, und die Reparaturhelfer unterstützen bei beschädigten Elektronik-Kleingeräten, Fahrrädern und Textilien. Die Räume in der Bachstraße 2 in Leinefelde sind barrierefrei zugänglich.

Seit Mitte Mai kann jeder Thüringer wieder den Reparatur-Bonus für defekte, elektrische Geräte in Anspruch nehmen. Das Thüringer Umweltministerium und die Verbraucherzentrale Thüringen übernehmen auf Antrag die Kosten für Ersatzteile. Wenn eine Reparatur in einem Reparatur-Café erfolgt, werden sogar 100 Prozent der Kosten bis zu einem Wert von 100 Euro übernommen.

Schon zum letzten Termin, Ende Mai, waren einige Besucher im „Repariercafé Leinefelde“, die von der Kostenübernahme Gebrauch gemacht haben. Markus Friedrich vom Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt beantwortet den Gästen dazu Fragen und unterstützt bei der Antragsstellung. Wer Fragen rund um das Angebot hat, kann sich auch schon vorab bei ihm per E-Mail an stadtteilbuero@leinefelde.de oder unter Telefon: 0151/16569033 melden.

Paul Wehr führt Meisterschaft an

Nach dem fünften Wettflug der Reisevereinigung Heiligenstadt führt Paul Wehr aus Uder die Meisterschaftswertung an. Auf den Podestplätzen folgen die Schlaggemeinschaft Dieter und Hartmut Wagner aus Reinholterode und Burghard Friese aus Bodenrode. Die Schlaggemeinschaft freute sich über einen ersten Platz einer ihrer Tauben beim fünften Wettflug, der in Etain gestartet wurde. An diesem nahmen 27 Züchter teil. Sie schickten 834 Brieftauben auf den 400 Kilometer langen Heimflug. 1399 Meter pro Minute flog die Siegertaube von der Schlaggemeinschaft Dieter und Hartmut Wagner. Auf dem zweiten Platz schaffte es ein Tier von Burghard Friese und Platz 3 belegte eine Taube von Paul Wehr.

Wettbewerb um den Titel „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2024“ in den Grünen Berufen

In Thüringen wird Engagement in der Ausbildung in Grünen Berufen erneut gewürdigt. Noch bis zum 28. Juni können Vorschläge für den begehrten Titel „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ eingereicht werden, mit dem ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro verbunden ist. Susanna Karawanskij (Linke), Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft im Freistaat Thüringen, hebt die Bedeutung dieser Auszeichnung hervor und ruft insbesondere Auszubildende auf, den Wettbewerb als Plattform zu nutzen, um die Qualität ihres Ausbildungsbetriebes zu würdigen und aufzuzeigen.

Zur Teilnahme berechtigt sind aktive und ehemalige Auszubildende, deren Ausbildungsende maximal drei Jahre zurückliegt. Darüber hinaus können Berufsverbände sowie berufsbildende Schulen in den Grünen Berufen und die Betriebe selbst durch Eigenbewerbung am Wettbewerb teilnehmen. Die Auszeichnung soll das Augenmerk auf vorbildliche Bildung und Praxisorientierung in einer Branche legen, die für Thüringen und den Umweltschutz von wesentlicher Bedeutung sei.

Die Bekanntgabe des Siegerbetriebes ist im Rahmen der „Grünen Tage 2024“ der Erfurter Messe, die sich Zukunftsthemen der Landwirtschaft widmet, am 28. September geplant.

Chorkonzert des Jenaer Madrigalkreises in der Divi-Blasii-Kirche

Die Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen öffnet am Sonntag, 16. Juni, 17 Uhr, ihre Pforten für ein besonderes Chorkonzert – der renommierte Madrigalkreis der Jenaer Philharmonie, dirigiert von Berit Walther, tritt auf. Die rund 30 Sängerinnen und Sänger bieten laut Ankündigung ein facettenreiches Programm geistlicher Chormusik, das die Zuhörer auf eine Reise durch mehrere Jahrhunderte mitnimmt. Meisterhafte Werke von Heinrich Schütz bis Johann Hermann Schein, über Johannes Brahms bis hin zu zeitgenössischen Klängen von Ola Gjeilo erwachen durch die Begleitung von Nikolaas Schmeer am Klavier zum Leben. Das Ensemble, bekannt für seine Qualität und Hingabe an die A-cappella-Musik, lädt zu diesem musikalischen Ereignis bei freiem Eintritt in das Gotteshaus ein.

Riesiger Büchermarkt in Göttingen

Zum jährlichen Buchverkauf der Stadtbibliothek Göttingen wird am Samstag, 15. Juni, 10 bis 16 Uhr, eingeladen. Im Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8, haben Literaturliebhaber die Chance, eine Vielfalt an Medien zu entdecken. Zu günstigen Preisen gebe es nicht nur Bücher in Hülle und Fülle, sondern auch Konsolenspiele, CDs, Zeitschriften, DVDs und Gesellschaftsspiele, heißt es in einer Mitteilung. Von Kinderliteratur über Krimis bis hin zu Fachbüchern – für jeden Interessierten sei etwas im Angebot. Der Eingang befindet sich bei der Kinderbibliothek. Der Eintritt ist frei.

Vorleseabenteuer für Kinder in der Stadtbibliothek

Gute Nachrichten für junge Buchliebhaber und ihre Familien: Die Kinderbibliothek im Göttinger Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8, ist am Samstag, 15. Juni, ab 11 Uhr, Schauplatz einer gemütlichen Vorlesestunde. Die bekannte Vorleserin Gabriele Scheel entführe die Zuhörer in die aufregende Welt des kleinen Raben Knips. Aus dem Buch „Oh Schreck, der Tag ist weg“ von Benas Berantas rezitiere sie, wie Knips und sein Freund Ekki, das Eichhörnchen, nachdem ihr gelber Ball im Dunkeln verschwindet, einem Schreckgespenst begegnen. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab vier Jahren, Begleitung durch Eltern ist willkommen, ganz ohne vorherige Anmeldung.

Großangelegte Evakuierung für Bombenentschärfung geplant

Die Stadt Göttingen bereitet sich auf eine umfangreiche Kampfmittelbeseitigung vor. Zur Beseitigung potenzieller Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist für den 12. Oktober eine weitreichende Evakuierung in der Weststadt vorgesehen. Die Sondierungsarbeiten auf dem Schützenplatz offenbarten laut städtischer Mitteilung fundierte Verdachtsmomente an drei Stellen des Areals in unmittelbarer Nähe zur Sparkassen-Arena sowie in einem Fall vor dem Basketballzentrum.

Durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) seien die Orte aufgrund von Messanalysen identifiziert und als Risikozonen klassifiziert worden. Momentan seien diese potenziellen Gefahrenpunkte mit wassergefüllten Containern gesichert – eine vorläufige Maßnahme, bis Fachleute am Tag des Einsatzes genaue Untersuchungen durchführen könnten.

Ein Schild „Achtung Kampfmittelräumung. Lebensgefahr. Betreten verboten“ ist bei einer früheren Entschärfung in Göttingen am Fundort einer Weltkriegsbombe zu sehen. © DPA/Archiv | Swen Pförtner

Mit einer vollständigen Evakuierung innerhalb eines Kilometerradius um die Verdachtspunkte will die Stadt nach eigenen Angaben die Sicherheit ihrer Bürger gewährleisten. Während die grundlegende Vorgehensweise ähnlich vergangener Einsätze sein werde, seien durch die leicht verschobenen Fundpunkte Abweichungen vom letztmaligen Sicherheitsradius unumgänglich. Entsprechende Pläne und Auflistungen der zu evakuierenden Bereiche würden rechtzeitig bekannt gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Göttingen.

Christian Schmetz, Göttingens Erster Stadtrat und Ordnungsdezernent, betont die Priorität der Sicherheitsvorkehrungen. Im Fokus stünden vorbereitende Informationswege – Hauswurfsendungen und direkte Kommunikation seien lediglich zwei der eingesetzten Informationskanäle. Ein besonderer Appell richte sich an alle Anwohner, alternative Unterkünfte zu suchen oder das am 12. Oktober bereitgestellte Evakuierungszentrum in Anspruch zu nehmen.

Die aktuelle Situation berge komplizierte technische Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf unterirdische Infrastrukturen. Um die Containerwände nach dem „Göttinger Modell“ aufstellen zu können, müssten Bodenunebenheiten ausgeglichen werden, heißt es weiter. Wegen der Lage der Verdachtsfälle müssten die Container am 12. Oktober außerdem in etwas veränderter Form platziert werden, um die Wucht einer möglichen Detonation für die Umgebung bestmöglich abzufangen.

Die Vorbereitungen würden nun zielgerichtet für den Einsatz im Oktober fortgesetzt. Der Betrieb in der Sparkassen-Arena und im Basketballzentrum und in der Umgebung des gesperrten Schützenplatzes könne bis auf Weiteres wie gewohnt fortgesetzt werden.

Kinderschutz beim Karneval

Eine Schulung zum Thema Kinderschutz bietet der Landesverband Thüringer Karnevalsvereine (LTK) seinen Mitgliedern am 28. August in Nordhausen an. Sensibilisiert werden sollen die Teilnehmenden für das Thema durch anschauliche Bilder und Fallbeispiele. Der LTK arbeitet bei diesen Schulungen mit Jugendämtern und sozialpädagogischen Einrichtungen zusammen. Interessierte können sich unter www.s.ltkev.de/KSKschulung anmelden.

Glücksmomente im Kloster

Das Mitteldeutsche Kammerorchester ist am Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr, zu Gast im Kloster Walkenried. Das Orchester unter der Leitung von Wolfgang Kupke will seinem Publikum ein Mozartprogramm voller Glücksmomente bescheren. Unter anderem erklinge ein Konzert für Flöte G-Dur, heißt es in einer Mitteilung. Solisten des Abends seien Flötistin Wally Hase, Andreas Hartmann an der Violine und Ionel Ungureanu, Viola. Die Abendkasse öffnet um 17.15 Uhr.

Skandinavisches Musikfest im Tabakspeicher

Das Duo Bechmann Sidenius ist berühmt für den einzigartigen Stil, der sich am besten als Alternative Nordic Noir beschreiben lässt. Die beiden dänischen Musiker kommen zu einem Konzert nach Nordhausen. Sie treten am Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, im Tabakspeicher-Museum auf.

Mit Bechmanns kraftvollem Gesang würden die von Herzen kommenden und damit sehr authentischen Lieder des Duos begeistern, meint Nordhausens Rathaussprecherin Franziska Mühlhause. Sidenius’ ruhige und tiefe Rhythmen am Schlagzeug unterstützten ausgeklügelt Bechmanns ausdrucksstarke Gitarre. „So kreieren beide Vollblutmusiker einen eigenen und einzigartig unverwechselbaren Sound“, schwärmt Mühlhause.

Musikkritiker loben Bechmann Sidenius mit den Worten: „Ein starkes Musikerlebnis, wie man es wirklich nicht alle Tage geboten bekommt.“ Eintrittskarten für das vom Nordhäuser Kulturbund präsentierte und von der Nordhäuser Kreissparkasse und der Stadt unterstützte Konzert gibt es ab sofort zum Preis von 15 Euro pro Person im Tabakspeicher-Museum zu den üblichen Öffnungszeiten. Es ist auch eine Abendkasse vor Beginn des Konzertes geplant.

red