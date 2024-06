Eichsfeld. Bei Kontrollen auf der B247 ertappte die Eichsfelder Polizei mehrere Raser. Besonders ein Mazda-Fahrer fiel mit deutlicher Überschreitung auf.

Die Verkehrspolizei führte am Mittwoch eine gezielte Aktion zur Überwachung der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Ortsumfahrung Dingelstädt in Richtung Mühlhausen durch. In einem Zeitraum von drei Stunden, von 17.30 bis 20.30 Uhr, passierten 288 Fahrzeuge die Messstelle auf der B 247, wo die Höchstgeschwindigkeit auf 100 Kilometer pro Stunde festgesetzt ist. 16 Fahrzeuge gerieten in das Visier der Beamten wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Der gröbste Verstoß wurde bei einem Mazda-Fahrer registriert, der mit erschreckenden 47 Kilometern pro Stunde über dem Limit gemessen wurde. Der Verkehrssünder muss nun mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Ihm droht ein hohes Bußgeld und ein temporäres Fahrverbot. Die Polizei appelliert erneut an die Verkehrsteilnehmer, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten, um die Sicherheit auf den Straßen für alle zu gewährleisten.

