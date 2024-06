Eichsfeld. Neue Glocken für eine Kirche, Termine zur Blutspende, das Buch über den Tod eines Thüringer Jugendlichen in Stasihaft in der DDR – hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Feierliche Glockenweihe

In der Kirche St. Michael in Lüderode wird am Sonntag, 16. Juni, Abt Barnabas Bögle aus dem Kloster Ettal drei Glocken für die Kirche weihen. Die größte Glocke wird dem Heiligen Barnabas geweiht, der der verbindende Heilige der beiden Dörfer ist. Um 10 Uhr beginnt die Messe mit der Glockenweihe in St. Michael in Weißenborn.

Anschließend werden die Glocken mit der traditionellen Barnabas–Prozession zur Kirche St. Martin gebracht. Danach lädt die Kirchengemeinde zu einer Begegnung mit Imbiss ein. Im Februar wurden die Glocken durch die Firma Bachert in Württemberg gegossen.

„Für 30 Gemeindemitglieder wurde dieses Ereignis ein unvergessliches Erlebnis. Nun sind wir gespannt, wie sich diese neuen Glocken in das historische Ensemble von St. Martin einfügen werden. Der Glockensachverständige des Bistums Erfurt ist von der Klangfülle der Barnabas–Glocke begeistert und hält sie für ein Ausnahme-Instrument“, heißt es aus dem Pfarrbüro. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Termine zur Blutspende

Blutspender haben in den kommenden Tagen wieder die Möglichkeit zu helfen. Am Montag, 17. Juni, ist dies in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in Heiligenstadt im Marcell-Callo-Haus (MCH), Lindenallee 21, möglich. Das Team des MCH sorgt für Verpflegung, der Ortsverband (OV) Heiligenstadt des DRK betreut die Blutspender.

Eine zweite Möglichkeit gibt es am Freitag, 21. Juni, 16 bis 20 Uhr, in der St. Franziskusschule in Dingelstädt, Riethstieg 9. Dort wird der OV Dingelstädt des Deutschen Roten Kreuzes für die Betreuung der Blutspender zuständig sein. Ein reichhaltiges Buffet wartet hier ebenfalls auf die Spender.

Zeitgeschichte dokumentiert

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld lädt am Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr, gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen zur Buchvorstellung ein. Vorgestellt wird in der Bildungsstätte das neueste Buch des Journalisten Peter Wensierski „Jena-Paradies“. Es beschreibt das Leben und den Tod eines unangepassten Jugendlichen in der DDR.

Zum Inhalt: In Jena steigt der 23-jährige Matthias Domaschk am 10. April 1981 in den Schnellzug nach Berlin. Er will zu einer Geburtstagsfeier. Doch er kommt nie an, denn der vollbesetzte Zug wird gestoppt, Matthias und drei weitere Jenaer werden festgenommen. Zwei Tage später ist er tot, nach einem Verhör in der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Gera. Wenierski zeichnet die Geschichte nach und sprach dabei mit mehr als 160 Zeitzeugen und auch den beteiligten Stasi-Offizieren. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Der Eintritt ist frei.

Neuer Mobilfunkmast im Eichsfeld

Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten einen Mobilfunkstandort neu gebaut und fünf mit 5G erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche, darüber hinaus stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung, teilt das Unternehmen mit.

Die Standorte befinden sich in Dingelstädt, Leinefelde-Worbis, Lindewerra, Marth und Schachtebich. Letztere dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn 38. Sie verbessern auch die Versorgung entlang der Bahnstrecken Hessen-Nord und Thüringen-West.

