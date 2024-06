Heiligenstadt. Die Polizei im Eichsfeld muss sich mit einem ungewöhnlichen Unfall beschäftigen. Auch ein Drogenvortest ist mit im Spiel.

In der Lessingstraße in Heiligenstadt hat sich am Donnerstag ein eher ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignet. „Ein Opel war auf Abwegen, durchbrach hierbei ein Carport und kam schlussendlich auf einem Grundstück an einem Pool zum Stehen“, erklärt die Eichsfelder Polizei. Der Pool wurde erheblich beschädigt. Die Irrfahrt war den Angaben der 66-jährigen Fahrerin durch die Verwechslung der Bedienelemente des Autos zu verantworten.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während der Unfallaufnahme konnte ein Drogenvortest auf den Konsum von Betäubungsmitteln oder Medikamenten verweisen. Im Nachgang an die Unfallaufnahme erfolgten somit eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld