Heiligenstadt. Menschen finden sich in Heiligenstadt zum Tag der offenen Gesellschaft zusammen. Lange Tafeln für Demokratie und Gespräche.

Wenn eine Gesellschaft so gespalten ist, dass man kaum noch miteinander spricht, dann hilft nur eins: Miteinander sprechen und vor allem einander zuhören. Darum haben sich erneut viele Institutionen und Vereine der Stadt Heiligenstadt zusammengefunden und zum Tag der offenen Gesellschaft lange Tafeln in der Fußgängerzone aufgebaut. Dort konnte sich jeder dazusetzen, um in Gesprächen sein Gegenüber kennenzulernen. Es ging nicht unbedingt darum, über Politik zu sprechen, sondern bei Kaffee und Kuchen einfach miteinander zu reden. Die Tafeln waren schnell gefüllt. Aber natürlich drehte es sich bei einigen Stationen auch um das Thema Demokratie. Seit 2019 ist die Stadt Heiligenstadt bei der deutschlandweiten Aktion mit dabei, die 2017 ins Leben gerufen wurde.

