Eichsfeld. Auch im Eichsfeld suchen die Menschen Hoffnung in schwierigen Zeiten. Für Schwester Maria Thoma Dikow hat sie viele Gesichter.

Was gibt uns Hoffnung in schwierigen Zeiten? Die Frage schwang auch vor zwei Wochen beim Katholikentag in Erfurt immer mit. Luisa Neubauer, die junge Frau, die sich in der Klimabewegung engagiert, warnte dort davor, die Augen vor der Klimakrise zu verschließen. Zwar sei es eine typisch menschliche Reaktion, wegzuschauen, wenn einem etwas unangenehm ist oder wenn einen etwas stört. Doch die Krise sei Realität. Wenn wir aber gemeinsam hinschauen, könnten wir auch gemeinsam etwas bewegen. Und aus dem gemeinsam Tun erwachse Hoffnung auf Veränderung. „Wer sich in der Krise auf die Suche nach der Hoffnung macht, hat noch nicht aufgegeben.“

Vielleicht fragen Sie sich auch manchmal: Was bringt das alles denn, wenn ich weniger Auto fahre, regionale Produkte kaufe, mein Haus dämme, auf Nachhaltigkeit achte? Wie sollen meine kleinen Entscheidungen denn etwas bewirken, um den Klimawandel abzumildern?

Im katholischen Gottesdienst wird an diesem Sonntag ein Gleichnis gelesen, das von einem kleinen Senfkorn handelt, das einmal gesät zu einem großen Strauch aufwächst. Nur ein harmloses Bild aus einer vergangenen bäuerlichen Epoche? Oder steckt doch auch heute eine Ermutigung darin?

Schwester Maria Thoma Dikow, Generaloberin der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel im Bergkloster Heiligenstadt © Archiv | Silvana Tismer

Wenn viele bereit sind, ihren Lebensstil ein wenig zu verändern, dann verändert sich eben doch etwas. Wenn ich sehe, wie junge Menschen sich engagieren, ob in der freiwilligen Feuerwehr, bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) oder in einer Kirchengemeinde, dann macht mir das Hoffnung. Denn sie sind vielleicht nur wenige, aber sie machen einen Unterschied. Wenn sich meine Mitschwester in Rumänien zusammen mit Kolping-Mitgliedern immer wieder aufmacht und in die Ukraine hineinfährt, um dort Hilfsgüter zu bringen, dann ändert das nichts am Krieg, aber es ändert etwas im Leben der Menschen, die spüren: Wir werden gesehen in unserer Not. So wächst Hoffnung!

„Kleines Senfkorn Hoffnung“ besingt ein Lied die unscheinbaren Anfänge, aus denen Gutes erwächst für alle. Ich wünsche uns allen etwas von dieser Hoffnung, die uns auch schwierige Zeiten bestehen lässt.

