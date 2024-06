Heiligenstadt. Unbekannte beschädigen eine Scheibe in Heiligenstadt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Einen Sachschaden von etwa 500 Euro haben laut Polizei bislang Unbekannte am Donnerstag in Heiligenstadt verursacht. Die Täter beschädigten zwischen 19 und 20 Uhr die Scheibe der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Dürerstraße. Wer dafür verantwortlich sei, solle nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0152931).

red