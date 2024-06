Eichsfeld. Gleich zweimal schlagen Diebe an Eichsfelder Tankstellen zu. Ihre Beutezüge verlaufen jedoch anders als erwartet.

Bislang Unbekannte hatten es nach Polizeiinformationen in der Nacht auf Freitag im Landkreis Eichsfeld unter anderem auf die Staubsaugerautomaten zweier Tankstellen abgesehen. In der Zeit zwischen 2 Uhr und 7.40 Uhr öffneten sie demnach gewaltsam einen Saugautomaten an einer Tankstelle in der Bergstraße in Teistungen.

Wie am frühen Freitagmorgen bekannt wurde, waren Diebe auch an einer Tankstelle in Großbodungen in der Straße Am Ölgraben zugange. Dort öffneten sie ebenfalls gewaltsam einen Staubsaugerautomaten sowie die Münzautomaten von mehreren Waschboxen. In allen Fällen gingen der oder die Täter allerdings leer aus, so die Polizei. An den Automaten entstanden Sachschäden im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei ermittelt wegen der versuchten Fälle besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0153223 (Teistungen) 0153161 (Großbodungen)).

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red