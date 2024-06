Eichsfeld. Polizisten kontrollieren in Uder eine Autofahrerin. Für die junge Frau ist die Fahrt damit beendet.

Am Freitagmorgen stoppten Polizeibeamte gegen 7.40 Uhr in der Kirchgasse in Uder eine 26-jährige Autofahrerin. Da bei ihr ein Drogenvortest auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hinwies, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten der Frau die Weiterfahrt.

red