Berlingerode. Bei einem Unfall an einer Feuerschale in Berlingerode im Eichsfeld hat ein elfjähriger Junge schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Im Eichsfeld ist am Samstagnachmittag ein Junge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es vermutlich durch „unsachgemäßes Handtieren an einer Feuerschale“ zu einem Unfall in der Stemmberg in Berlingerode. Nachbarn leisteten sofort Erste-Hilfe, jedoch hatte der Elfjährige solch schwere Verbrennungen erlitten, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Beteiligte Personen benötigten aufgrund des Schocks ebenso medizinische Hilfe.

