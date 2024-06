Beim Treffen der Eichsfelder Kreuzbundgruppe in Breitenworbis. In der ersten Reihe von links nach rechts sind Susanne Wuttke, Marion Kraul-Kaufmann, Sylva Rott und Frank Eckardt. In der zweiten Reihe von links nach rechts stehen die Gruppenmitglieder Fred Weise und Uwe Paul sowie Pfarrer Markus Hampel. © Christine Bose