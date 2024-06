Heiligenstadt. In Heiligenstadt müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen und Umleitungen einstellen. In der Kreisstadt des Eichsfeldes stehen Reparaturen an.

In Heiligenstadt wird es in den kommenden Wochen einige Sperrungen, Umleitungen und Einschränkungen geben.

Bereits ab Montag, 17. Juni, wird der Bagoder Weg ab der Einmündung Mescheder Straße wegen Sanierungsarbeiten an der Oberfläche sowie Anschlussarbeiten vollständig gesperrt, teilt die Stadt Heiligenstadt mit. Die Sperrung ist geplant von Montag, 7 Uhr, bis Dienstag, 28. Juni, 17 Uhr. „Verkehrsteilnehmer werden gebeten, großräumig auszuweichen und die örtlichen Umleitungen zu beachten“, sagt Stadtsprecher Alexander Franke.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Woche später, ab Montag, 24. Juni, beginnt eine halbseitige Sperrung des Kreisverkehres am Ortseingang von Heiligenstadt aus Richtung Uder. Auch dort stehen Reparaturarbeiten an. Der Verkehr werde per Ampel in Richtung Brücke der Westspange, in Richtung Uder und Heiligenstadt geführt, heißt es von den zuständigen Behörden. Die Straße „Roter Weg“ wird voll gesperrt und ist über den Liesebühl zu erreichen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 5. Juli dauern. Die Baustellenampel werde während der Arbeiten mehrfach versetzt, um nur die nötigste Verkehrsraumeinschränkung zu erreichen.

Eine Woche geht es nicht durch das Pferdebachtal

Wenn diese Arbeiten erledigt sind, dann wird ab Montag, 8. Juli, die Landesstraße 1006 im Bereich Pferdebachtal voll gesperrt. Gründe sind auch hier Straßensanierungsmaßnahmen und Reparaturarbeiten an einem Durchlass. Die Zufahrt zu den Fischteichen und zum Technischen Hilfswerk (THW) bleibe aus Richtung Heiligenstadt gewährleistet. Die Umleitung für Pkw erfolge über die Petristraße, den Holzweg, die L 2022 (Forsthaus) und dann über die L 2024 Richtung Flinsberg. Entsprechend laufe der Verkehr in die Gegenrichtung. Die Umleitung für Lastwagen erfolgt fast analog, nur dürfen sie nicht durch die Stadt, sondern werden über Ost- und Westspange zum Liesebühl und Forsthaus geleitet sowie umgekehrt. Die Arbeiten im Pferdebachtal sollen am 12. Juli beendet sein.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld