Eichsfeld. Im Eichsfeld gibt es in den nächsten Tagen allerhand Angebote und Termine. Es geht um Yoga, Blutspende, eine Sommernacht und auch Bergbau.

Yoga-Seminar im Kloster Gerode

Ein Seminar „BenefitYoga“ zur Entspannung und Kräftigung des Rückens findet vom 21. bis 23. Juni im Gesundheits- und Ausbildungszentrum Weg der Mitte im Kloster Gerode statt. Geleitet wird es von Carmen Mager und Hubert Wittl. Im Mittelpunkt stehe eine einfache-Praxis, die die Rückenmuskulatur stabilisiert und entspannt sowie Wirbelsäule und Gelenke mobilisiert, heißt es aus dem Kloster. Eine anschauliche Darstellung anatomischer Aspekte schule zudem die Körperwahrnehmung, die dann auch im Alltag zu einer entspannten und bewussten Beweglichkeit führt. Das Seminar sei bei den gesetzlichen Gesundheits- und Krankenkassen anerkannt, sodass ein Teil der Gebühren erstattet werden kann. Anmeldung und nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 036072 / 8200 oder im Internet unter www.wegdermitte.de.

Religion für Erwachsene

Zum letzten Mal vor den Sommerferien bietet Tobias Reinhold, Diplom-Theologe, Pfarrer in Teistungen und katholischer Religionslehrer am Lingemann-Gymnasium in Heiligenstadt, für alle Interessierten „Reli für Erwachsene“ an. Es geht diesmal inhaltlich um das Thema „Organspende“. Der Termin ist am Montag, 17. Juni, 19 Uhr, im Pfarrhaus Hundeshagen.

Unterwegs auf den Spuren von Mythen, Sagen und der Grenze

„Familien entdecken pure Natur und unsere Grenzgeschichte(n)“ heißt es am Freitag, 21. Juni, von 14.30 bis etwa 18.30 Uhr, bei einer Wanderung. Sie führt von Katharinenberg im Südeichsfeld ausgehend durch die Kulturlandschaft zum Grünen Band. Auf dem Kolonnenweg wird die ehemalige Führungsstelle Katharinenberg, der heutige Grenzturm mit Ausstellung zur Grenzgeschichte, erwandert. Vorbei an historischen Grenzsteinen und einem BT 9, Beobachtungsturm der Grenztruppen, führt der Weg durch eine Kastanienallee zum Ausgangspunkt zurück. Unterwegs kann man Sagenhaftes, Mythen und Wahrheiten sowie Geschichte zum Anfassen erleben. Treffpunkt ist die Kirchenruine Katharinenberg, Im Gut 27.

Die Länge der Wanderung beträgt maximal fünf Kilometer. Mitzubringen sind Rucksackverpflegung, dem Wetter angepasste Kleidung und Wanderschuhe. Die Leitung hat Stefan Sander, Gebietsbetreuer und zertifizierter Wanderleiter. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 4 Euro pro Person, Kinder einen Euro. Anmeldungen werden bis Mittwoch unter der Telefonnummer 0361 / 573931217 oder per E-Mail an veranstaltung@stiftung-naturschutz-thueringen.de entgegengenommen.

Teistunger Sommernacht mit der Band Endlos

Die Teistunger Kirmesburschen sind emsig dabei, die Teistunger Sommernacht vorzubereiten. Sie findet am Samstag, 22. Juni, auf dem Marktplatz von Teistungen statt. Es werde eine unvergessliche Nacht mit einer Open-Air-Bühne, Foodtruck, Bierwagen, Cocktailbar und vielem mehr, versprechen die Kirmesburschen. Es gibt Live-Musik von Endlos, Partyklänge mit DJ Dave, leckeres Essen und erfrischende Getränke in gemütlicher Atmosphäre. Einlass auf dem Marktplatz ist ab 19 Uhr.

Südharz Kali bietet Gespräche vor Ort an

Die Firma Südharz Kali teilt mit, dass sie vor dem Hintergrund der veröffentlichten Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) und den Ergebnissen der Raumverträglichkeitsprüfung am Freitag, 28. Juni, zwischen 14 und 17 Uhr, im Dorfgemeinschaftsraum von Bernterode bei Worbis erneut vor Ort für Gespräche zur Verfügung steht. Das Team freue sich auf viele Neugierige und Fragen.

Blutspendeaktion in Dingelstädt

Blutspender sind am Freitag, 21. Juni, von 16 bis 20 Uhr, in der Franziskusschule in Dingelstädt willkommen. Zu finden ist sie im Riethstieg 9. Der DRK-Ortsverein Dingelstädt bereitet die Blutspendeaktion vor. Es sei für eine angenehme Atmosphäre, ein reichhaltiges Buffet verwöhnt und freundliche Betreuung gesorgt.

