Eichsfeld. Ein Jugendlicher stürzt im Eichsfeld mit seinem Moped. Er wird ins Krankenhaus gebracht.

Ein Mopedfahrer ist nach Informationen der Polizei am Sonntag, gegen 14 Uhr, auf der Landstraße 2022 aus Heiligenstadt in Richtung Kalteneber unterwegs gewesen. In einer Kurve kam der 16-Jährige mit seinem Kleinkraftrad zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

red