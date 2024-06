Eichsfeld. Ein abendlicher Spaziergang für Pflanzenfreunde und eine Einladung des Eichsfeld-Klinikums zum Gesundheitsdialog über Gelenke. Und das gibt zudem noch:

Musikalisch-literarischer Abend mit Christian Steyer

Die Resonanz auf die musikalische Lesung mit Christian Steyer in der Sparkassenfiliale in Heiligenstadt war groß, sagt die Sprecherin des Kreditinstitutes, Sibylle Hildebrandt. Das Platzkontingent sei vollständig ausgeschöpft gewesen, die Gäste hätten einen Abend voller Heiterkeit und Literatur genossen. Die Veranstaltung, die von der Stiftung der Kreissparkasse Eichsfeld organisiert wurde, habe alles in allem einige Stunden voller Humor, Tiefsinn und persönlicher Begegnungen geboten.

Christian Steyer, bekannt als die Stimme der Fernsehsendung „Elefant, Tiger & Co.“, las an dem Abend aus den Werken von Stefan Heym „Immer sind die Weiber weg“ und „Immer sind die Männer schuld“. Steyer verstand es, den Humor und die Selbstironie in Heyms Texten herauszuarbeiten und brachte die Zuhörer mit seiner lebendigen Vortragsweise immer wieder zum Lachen, so Hildebrandt. Zudem begeisterte er das Publikum mit seiner eigenen musikalischen Untermalung am E-Piano.

Besonders geschätzt wurde von den Anwesenden die Nähe von Steyer zum Publikum, denn nach der Lesung nahm er sich Zeit, mit den Gästen zu plaudern, stand für Fotos zur Verfügung und beantwortete Fragen zu seiner Arbeit und den vorgestellten Werken.

„Christian Steyer hat es geschafft, Stefan Heyms Humor und Menschlichkeit wunderbar zu transportieren. Seine musikalische Begleitung war ein zusätzliches Highlight, das den Abend perfekt abgerundet hat“, meinte ein Besucher nach der musikalisch-literarischen Veranstaltung. Die Stiftung der Kreissparkasse Eichsfeld möchte mit ihren Initiativen Menschen zusammenbringen und Raum für Begegnungen und Inspiration schaffen, so Sibylle Hildebrandt

Pflanzenkundlicher Spaziergang am Grünen Band

Die Kreisgruppen des Bundes für Umwelt und Naturschutz aus Göttingen und dem Eichsfeld laden am Mittwoch, 19. Juni, 18 Uhr, zu einem pflanzenkundlichen Spaziergang am Grünen Band ein. Treffpunkt ist der Parkplatz des Rittergutes Besenhausen. Von dort führt der Weg entlang des Grünen Bandes hinauf bis zum Pferdeberg bei Kirchgandern.

Ein Botaniker stellt dabei die wichtigsten vorkommenden Pflanzenarten vor. Daneben können die Teilnehmer mit dem Smartphone und einer App zur Pflanzenerkennung die konkrete Untersuchung vor Ort unterstützen. Am Ende solle ein pflanzenkundlicher „Steckbrief Pferdeberg“ entstehen. Ergänzt werde der abendliche Spaziergang mit historischen Fotos, die eine Vorstellung der früheren Grenzanlagen zwischen Besenhausen und Kirchgandern ermöglichen.

Anmeldungen per E-Mail an bund.eichsfeld@bund.net oder Telefon: 03606/606134 (Anrufbeantworter).

Kostenfreier Gesundheitsdialog zu Gelenken

Mit zunehmendem Alter treten häufig Probleme mit großen Gelenken wie Hüfte und Knie auf. Diese können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und bedürfen oft einer gezielten Behandlung. Wann eine Operation notwendig ist und welche weiteren Behandlungsmethoden es gibt, erklärt Daniel Hupe, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Eichsfeld-Klinikum. Im Vortrag werden zahlreiche Informationen über Symptome und Anzeichen, Therapien sowie die Rehabilitation nach einem Eingriff oder einer Behandlung gegeben. Eine anschließende Fragerunde bietet zudem die Möglichkeit, direkt mit dem Chefarzt in einen Dialog zu treten und Fragen zu stellen.

Der Vortrag ist ein kostenfreies Angebot des Eichsfeld-Klinikums und findet am Donnerstag, 20. Juni, 17.30 Uhr, in der Cafeteria des Krankenhauses in Heiligenstadt statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

