Eichsfeld. Ein Autofahrer aus dem Eichsfeld will auf einer Straße in Hessen überholen. Dabei kommt es zur Kollision.

Zwischen Witzenhausen und Oberrieden hat laut Polizei am Sonntag, 15.22 Uhr, ein 62-jähriger Autofahrer aus der Landgemeinde Sonnenstein einen 51-jährigen Autofahrer aus dem hessischen Meinhard überholt. Beide waren auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Eschwege unterwegs.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 51-jährige Hesse setzte plötzlich selbst zum Überholen an und übersah dabei das Auto aus dem Eichsfeld. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. An beiden Autos entstanden Schäden, die noch nicht abschließend beziffert sind, so die Polizei.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red