Eichsfeld. Ob Literatur, Ausflüge oder die Heilkraft der Kirschen, in der nächsten Zeit gibt es in und um das Eichsfeld wieder vielseitige Veranstaltungen.

31. Stormtage in Heiligenstadt

Bücherfreunde aufgepasst, am 5. Juli ist es wieder so weit, dann starten in Heiligenstadt die 31. Stormtage. Bis 7. Juli bietet das Literaturmuseum „Theodor Storm“ von der Ausstellungseröffnung „Der kleine Häwelmann“ über Lesungen und Vorträge bis hin zum Konzert „Der Ochse auf der Löwenhochzeit: Fabeln und Balladen“ mit Christian Georgi und Detlev Rose ein vielseitiges Programm. Mit einem Festvortrag eröffnet der langjährige Stormforscher und Stormsammler Gerd Eversberg am Freitag um 19.30 Uhr das Wochenende rund um den bekannten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Weitere Informationen gibt es auch unter www.stormmuseum.de.

Stadtratsitzung der Stadt Heiligenstadt am 19. Juni

Die erste öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Heiligenstadt nach der Kommunalwahl findet am Mittwoch, 19. Juni, im Rathaus statt. Zu den Tagesordnungspunkten ab 17 Uhr im Plenarsaal zählen die Vereidigung der Ortsteilbürgermeister sowie die Wahl der Vorsitzenden und Beigeordneten. Die gesamte Tagesordnung gibt es unter www.heilbad-heiligenstadt.de.

Frauen-Café und Rechtsberatung in der Ko-ra-le in Heiligenstadt

Zu ihrem Frauen-Café lädt die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le wieder am Donnerstag, 20. Juni, ein. Ab 10 Uhr haben Frauen, unabhängig von Alter, Nationalität oder Konfession, die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und zum gemeinsamen Austausch. Basteln oder kleinere Ausflüge stehen bei Marianne Krug, die das Frauen-Café leitet, ebenfalls auf dem Programm.

Eine Rechtsberatung in allen gängigen Rechtsgebieten gibt Rechtsanwalt Jens Wagner-Douglas am 26. Juni, 16 bis 18 Uhr. Interessentinnen erhalten in Erstberatungsgesprächen Rechtsinformationen beziehungsweise Rechtsauskunft. Um eine Anmeldung unter anmeldung@ko-ra-le.com oder unter der Telefonnummer 03606/603673 wird gebeten.

Weitere Kursangebote aus der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le gibt es unter www.ko-ra-le.com.

Blutspende-Kampagne für Unternehmen

„Spender werben Spender“, „Vereine werben Spender“, „Helfer werben Spender“, und jetzt können auch Unternehmen ihre Mitarbeiter für die Blut- und Plasmaspende gewinnen. Dafür hat sich das Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) etwas Besonderes einfallen lassen. Ab sofort haben auch Unternehmen, die sich im Spendegebiet des Suhler Blutspendedienstes befinden, die Möglichkeit, sich für das Thema Blut- und Plasmaspende starkzumachen und können mit der Teilnahme an der Spende-Challenge auch ihre gesellschaftliche Verantwortung sichtbar machen.

Auf www.blutspende-challenge.de können sich große und kleine Firmen kostenfrei anmelden. Sobald sich ein Unternehmen registriert hat, können die Mitarbeiter zur Teilnahme eingeladen werden und gemeinsam im Team Gutes tun.

Exkursion des Naturschutzbeirates am 19. Juni

Eine Exkursion des Naturschutzbeirates zum Feuchtgebiet Gießgraben bei Reifenstein findet am Mittwoch, 19. Juni, 16 Uhr, statt. Treffpunkt ist die Kläranlage Reifenstein zwischen den Ortschaften Birkungen und Reifenstein. Interessierte Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

Wanderung zur Heilkraft der Kirschen

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt am Freitag, 28. Juni, 16 Uhr, zu einer geführten Wanderung bei Witzenhausen-Dohrenbach ein. Die Kirschernte hat begonnen, und die Naturparkführerin und Heilpraktikerin Elke Kusum Hanstein widmet ihre etwa fünf Kilometer lange Runde der Heilkraft der Kirschbäume. „Vielen Menschen ist gar nicht bekannt, wie wertvoll die Kirsche für die Gesundheit ist, denn nicht nur ihre roten Früchte schmecken uns, sondern Rinde, Stiele, Blätter oder Harz können ebenfalls guttun“, weiß sie zu berichten.

Startpunkt ist der Wanderparkplatz Dohrenbach in Witzenhausen. Die Gebühr von 6,50 Euro wird vor Ort in bar kassiert. Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 05657/644990 oder per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land erforderlich.

