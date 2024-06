Göttingen. Zweifache Mutter kämpft gegen Leukämie und wird in der Universitätsmedizin Göttingen behandelt. Das ist ihre Geschichte und vermutlich haben auch Menschen aus dem Eichsfeld mitgeholfen.

Freud und Leid liegen oft nahe beieinander. Diese Erfahrung machte vor zwei Jahren auch die Northeimerin Nadja Mann. Gerade einmal zwölf Stunden war es her, dass sie ihr zweites Kind geboren hatte, da gab es für sie die schreckliche Diagnose: Leukämie. Es war „ein Schock für die junge Frau und ihre Familie, denn der Blutkrebs entwickelte sich unbemerkt über Monate; auch die Schwangerschaft verlief komplikationslos“, berichtet die Sprecherin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Lena Bösch.

Pro Jahr erkranken in Deutschland nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft rund 13.700 Menschen an Leukämie. „Bei Leukämien werden ‚unreife‘, also nicht funktionstüchtige, weiße Blutkörperchen gebildet, die sich unkontrolliert vermehren. Dadurch kann das Blut seine lebenswichtigen Aufgaben, wie zum Beispiel den Sauerstofftransport oder die Infektionsabwehr, nicht mehr erfüllen. Der Heilungsprozess wird durch vorrübergehende Nebenwirkungen begleitet. Viele dieser Betroffenen können nur durch eine Blutstammzelltransplantation geheilt werden“, erklärt Justin Hasenkamp, Oberarzt in der Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie der UMG.

Auch interessant

Doch für nur etwa zehn Prozent der Patienten wird keine passende Person für eine Stammzellspende gefunden, ergänzt Bosch. Die 37-Jährige hatte Glück. Für sie gab es einen „genetischen Zwilling“, der ihr helfen kann. „Denn ähnlich wie bei Blutgruppen müssen gewisse Merkmale zwischen der spendenden und empfangenden Person übereinstimmen“, so die UMG-Sprecherin.

Fast 60 Spender wirkten an Genesungsprozess mit

Die Mutter zweier Kinder, die in der Universitätsmedizin behandelt wird, unterzog sich einer kräftezehrenden Therapie, bei der sie auf die Unterstützung von Blut- und Stammzellspendern angewiesen ist. Fast 60 Spender haben laut Bösch an ihrem Genesungsprozess mitgewirkt.

Auch interessant

Hilfsaktion Krankenkasse zahlt nicht: Eichsfelder Feuerwehrmann benötigt Hilfe Von Sigrid Aschoff

„Ich bin unendlich dankbar, dass es Menschen gibt, die immer wieder den Weg auf sich nehmen, um Blut zu spenden oder sich tagelang darauf vorbereiten, Stammzellen abzugeben“, sagt Nadja Mann, die weiß, dass jeder in die gleiche Situation wie sie kommen kann und Blut oder Stammzellen benötigt. Und sie betont daher, dass auch jeder zum Spender werden könne.

„Bevor eine Stammzelltransplantation starten kann, wird das eigene blutbildende System im Knochenmark zunächst zerstört. Nur so kann die weitere Bildung ‚kranker‘ Blutzellen verhindert und das Fortschreiten des Blutkrebses aufgehalten werden. Über viele Monate hinweg ist der Patient danach abhängig von Blutspenden“, so Lena Bösch. Nadja Mann habe auch Blut transfundiert bekommen, da sie selbst keines mehr bilden konnte.

Auch interessant

Besondere Spendenaktion Beschwerlicher Weg auch durchs Eichsfeld: Hunderte Kilometer zu Fuß gegen den Krebs Von Daniel Wiegand

Insgesamt 33 Blutbeutel mit hochkonzentrierten roten Blutkörperchen, die den Sauerstofftransport im Blut übernehmen, und 29 Thrombozytenkonzentrate, Präparate bestehend aus blutgerinnungsfördernden Blutplättchen, habe sie in dieser Zeit benötigt. Erst danach seien ihr die Stammzellen des Spenders transplantiert worden. Ihr Körper habe dann mit der Produktion gesunder Blutzellen begonnen.

Viele Blutspenden werden für Krebspatienten gebraucht

Vor fast zehn Jahren hatte sich Nadja Mann selbst als potenzielle Stammzellspenderin in der UMG-eigenen Spenderdatei KMSG (Knochenmark- und Stammzellspenderdatei Göttingen) registrieren lassen und war als Blutspenderin beim Blutspendedienst der UMG aktiv. Dass so viele Blutspenden für Krebspatienten gebraucht würden, war ihr jedoch nicht bewusst.

Auch interessant

„Nadja Mann ist eine von vielen Patientinnen und Patienten in unserer Region, die regelmäßig auf Blutspenden angewiesen sind“, weiß Tobias Legler, kommissarischer Leiter der Zentralabteilung Transfusionsmedizin der UMG, aber auch, dass in den Jahren die Zahl der Blutspenden konstant sank. Die Blutbank des Klinikums weise daher immer häufiger einen kritisch niedrigen Bestand auf, weshalb die UMG dringend auf Menschen angewiesen sei, die regelmäßig Blut spenden.

Nadja Mann würde sich gern bei jedem Spender bedanken. Für die Blutspende ist das jedoch nicht möglich. Doch ihrem Stammzellenspender kann sie anonym einen Brief schicken und Fragen stellen, wer diese Person ist und was sie dazu bewogen hat, einem fremden Menschen die rettenden Stammzellen zu schenken und ob er auch eine Familie hat.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollte der Spender einverstanden sein, meint die UMG-Sprecherin, möchte Nadja Mann diesen unbedingt kennenlernen. Doch nur, wenn beide Parteien zustimmen, kann die Anonymität nach zwei Jahren aufgehoben werden. Tiefe Dankbarkeit ist allerdings nur ein Gefühl, das die 37-Jährige seit ihrer Erkrankung hat. Es sei ein ständiger Spagat zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, meint sie.

Auch interessant

Und auch ihr Blick auf das Leben hat sich verändert: „Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen. Jetzt möchte ich in erster Linie für meine Familie da sein und Erinnerungen schaffen. Das Leben kann jeden Tag vorbei sein. Erinnerungen haben mich in den schweren Zeiten immer weitergetragen und mir Hoffnung geschenkt, die ich so dringend gebraucht habe“, sagt die Northeimerin.

Die Universitätsmedizin Göttingen braucht derweil weiter Stammzellspender und Blutspender. Typisieren lassen können sich laut Lena Bösch zum Beispiel Freiwillige, indem sie ein kostenfreies Registrierungsset über Website der UMG bestellen. Mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich von der Wangenschleimhaut abgenommen, der dann in einem Labor analysiert wird. Alternativ sei eine Registrierung auch beim Blutspendedienst der UMG „Blut für’s Klinikum“ möglich.

Weitere Informationen zur Stammzellenspende und zur Blutspende gibt es auf der Homepage der Universitätsmedizin.