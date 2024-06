Heiligenstadt. Gemeinsam mit mehreren Eichsfelder Wehren trifft sich die Feuerwehr Heiligenstadt zu einer Übung. Geprobt wird das Zusammenspiel bei einem Großbrand.

Lageerkundung, Koordination, Wassermenge: Was es bei einem Großbrand zu beachten gilt, übte unlängst die Feuerwehr Heilgenstadt zusammen mit mehreren Eichsfelder Feuerwehren. Insbesondere die Vorgehensweise und das Zusammenspiel standen dabei im Vordergrund.

Als Ausbildungsobjekt diente der Heiligenstädter Betrieb Muschert + Gierse. Mit dem fiktiven Einsatzstichwort einer ausgelösten Brandmeldeanlage rückte zunächst der Löschzug der Heiligenstädter Feuerwehr in den Gaußring aus. Bereits bei der ersten Lageerkundung stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung sowie einen ausgedehnten Brand in den Produktionshallen fest.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daraufhin ließ der Einsatzleiter das Einsatzstichwort auf „F3Y“ erhöhen. Für die Feuerwehr ist hinter dieser Kennung ein Brand in einem Sondergebäude mit Menschenleben in Gefahr verschlüsselt. Auf Grundlage dessen weiß die Leitstelle, welche weiteren Einsatzkräfte benötigt und alarmiert werden müssen. So fuhren im Verlauf auch die Ortsteilwehren aus Flinsberg, Günterode, Kalteneber, Mengelrode, Rengelrode und Siemerode mit an die Ausbildungsstätte.

Löschübung bei einem Großbrand. © Feuerwehr Heiligenstadt | Feuerwehr Heiligenstadt

Um die Menge der anrückenden Fahrzeuge und Kräfte zu koordinieren, richtete die Einsatzleitung einen Bereitstellungsraum ein, aus welchem die Fahrzeuge dann ihrer jeweiligen Funktion am Einsatzobjekt zugeordnet wurden. Um dem hohen Wasserbedarf bei einem solchen Brand gerecht zu werden, nutzte die Feuerwehr neben dem Hydrantennetz auch das Wasser aus der Leine.

Gelerntes praktisch üben

Hierfür kam der Schlauchwagen zum Einsatz, welcher 2000 Meter Schlauchmaterial mit sich führt. Mit diesem verlegten die Kräfte eine Wasserleitung bis zum Ausbildungsobjekt. Damit die vielfältigen Aufgaben in solchen Situationen koordiniert ablaufen können, bildet die Einsatzleitung mehre Einsatzabschnitte, denen jeweils Fahrzeuge, eigene Funkkanäle und Abschnittsleitern zugeordnet werden. Seit Anfang des Jahres fanden regelmäßig gesonderte Fortbildungen für die Führungskräfte der Heiligenstädter Feuerwehren statt, die genau solche Dinge thematisierten und nun in der Praxis geübt wurden.

Auch Spezialfahrzeuge kamen zum Einsatz. © Feuerwehr Heiligenstadt | Feuerwehr Heiligenstadt

Zum Abschluss fand eine gemeinsame Auswertung aller Beteiligten statt, bei der Positives aber auch das, was noch verbessert werden kann, besprochen wurde. Auch die Firma Muschert + Gierse bedankte sich für die Übung der Feuerwehr auf ihrem Gelände, aus welcher sie ebenfalls wichtige Erkenntnisse mitnehmen konnte, und stellte Verpflegung für Einsatzkräfte zur Verfügung.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red