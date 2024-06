Eichsfeld. Die Stadt hat jetzt einen Sozialen Atlas. Er kann für Bürger in vielen Situationen hilfreich sein.

Die Stadt Leinefelde-Worbis will ihre Bürger unterstützen. Und daher hat jetzt Bürgermeister Christian Zwingmann (parteilos), die Veröffentlichung des Sozialen Atlas bekannt gegeben. Dieser bietet nach städtischen Angaben eine detaillierte Übersicht über die zahlreichen sozialen Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen in der Stadt und soll sowohl Bürgern als auch Fachkräften von Nutzen sein, so Pressesprecherin Nathalie Hünger.

Auch interessant

Fußball-EM Fußball-EM: Eichsfelder Helfer sichern Spiel in Leipzig mit ab Von Sigrid Aschoff

Der Soziale Atlas sei das Ergebnis monatelanger Arbeit und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen. Das Thinka-Projekt der Caritas und das Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt hätten koordiniert und alle Informationen zusammengetragen.

„Es ist ein außergewöhnliches Projekt und eine große gemeinschaftliche Leistung, deshalb danken wir allen Partnern für die tolle Zusammenarbeit“, sagt Markus Friedrich, Mitarbeiter des Stadtteilbüros. Ziel war es, ein umfassendes Verzeichnis zu erstellen, das alle verfügbaren Beratungsangebote in den Bereichen Gesundheit, Familie, Arbeit, Integration, Teilhabe und psychologische Unterstützung zusammenführt.

Auch interessant

Hilfsaktion Krankenkasse zahlt nicht: Eichsfelder Feuerwehrmann benötigt Hilfe Von Sigrid Aschoff

„Mit diesem Atlas wollen wir den Zugang zu wichtigen sozialen Dienstleistungen erleichtern“, erklärt Christian Zwingmann seinerseits die Beweggründe. Anliegen der Stadt sei es, den Bürgern zu helfen, diejenige Unterstützung zu finden, die sie benötigen, und ihnen den Weg zu den Beratungsangeboten zu ebnen.

Das Werk gibt es in gedruckter Form, zum Beispiel im Bürgerbüro und bei teilnehmenden Beratungsstellen, sowie online auf der Website der Stadt Leinefelde-Worbis. Der Atlas umfasst detaillierte Informationen zu den einzelnen Beratungsangeboten, einschließlich des Namens und der Adresse des Angebots, Kontaktinformationen, wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Informationen zu den jeweiligen Beratungsschwerpunkten und Angaben, an wen sich die Angebote richten.

Wie Stadtsprecherin Nathalie Hünger weiter mitteilt, ist der Atlas auch für die Mitarbeiter in den Beratungsstellen gedacht. „In unserer täglichen Arbeit sehen wir immer wieder, wie wichtig es ist, dass Menschen schnell und unbürokratisch die richtige Hilfe finden“, erklärt Caritas-Mitarbeiterin Luisa Worell. Der Atlas sei ein gutes Werkzeug, das auch Fachkräften helfe, die Menschen besser zu unterstützen.

Auch interessant

Auch die Wohnungsunternehmen haben laut Hünger zur Veröffentlichung beigetragen. Gemeinsam mit der Stadt finanzierten die Wohnungsbau- und Verwaltungs-GmbH Leinefelde (WVL) und die Leinefelder Wohnungsbau-Genossenschaft (LWG) einen Teil der gedruckten Exemplare. Der übrige Teil sei durch die Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden finanziert worden.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Uns ist es wichtig, den Menschen, die bei uns wohnen, etwas in die Hand zu geben, das ihnen hilft, wenn sie sich in einer schwierigen Situation befinden. Jeder, der sich frühzeitig Hilfe sucht, kann damit abwenden, dass Probleme sich anhäufen und anstauen. Das zeigt uns unsere alltägliche Arbeit mit unseren Mietern“, meint WVL-Geschäftsführer Tino Hartlep.

Der Bürgermeister verwies darauf, dass man die gemeinsamen Bemühungen fortsetzen wolle, um eine starke und solidarische Gemeinschaft in der Stadt zu fördern.

Hier geht es zum Sozialen Atlas.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red