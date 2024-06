Eichsfeld. Für den geplanten Kaliabbau im Eichsfeld sind erste wichtige Prüfungen erfolgt, die das Vorhaben für zulässig halten. Aber es gibt weiterhin Befürchtungen wegen irreparabler Schäden für die Region

Die Bürgerinitiative (BI) „Eichsfeld-Wipperaue“ hat eine erste Stellungnahme zur abgeschlossenen Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) für die Neuansiedlung des Kalibergbaus durch Südharz Kali abgegeben.

Zunächst wolle man sich bei den beteiligten Behörden, dem Thüringer Landesverwaltungsamt, dem Landkreis Eichsfeld und der Gemeinde Breitenworbis für die Offenheit und das Verständnis, mit der Anliegen der BI Gehör gefunden haben, bedanken. Viele der von der BI recherchierten Daten hätten völlig zu Recht Eingang in die Abschlussbeurteilung gefunden, sagt deren Sprecher Wolfgang Barthel. „Damit wurde nicht nur der Wahrheitsgehalt unserer Aussagen bestätigt, sondern es haben sich auch die Anstrengungen und vielen Stunden an Arbeit der BI-Mitglieder und Unterstützer ausgezahlt.“

Die BI begrüße die umfangreichen Maßgaben und Hinweise, die festgeschrieben wurden. „Damit sind die Leitplanken für die weiteren Planungen der Südharz Kali GmbH, insofern diese nun noch an dem Vorhaben festhält, für die nachfolgenden Genehmigungsverfahren verbindlich festgelegt worden.“ Mario Binder, ebenfalls Sprecher der BI, ergänzt, dass damit die Behörde nach Sicht der BI unmissverständlich klarstellt, dass der australische Finanzinvestor und seine deutsche Tochtergesellschaft sich an geltende Emissionsrichtwerte, Normen und Umweltstandards halten sowie an die ländlichen Strukturen anpassen müssen.

Initiative spricht weiter von unrichtigen und mangelhaften Daten

Diese Auflagen seien ein wichtiger Schritt, um die negativen Auswirkungen der geplanten Kaliförderung auf die Umwelt, das Landschaftsbild und die Lebensqualität der Anwohner in den betroffenen Gemeinden und der gesamten Eichsfelder Region zu minimieren. Insbesondere die Schutzmaßnahmen zum Erhalt des Grundwassers, zur Reduzierung von Lärm und zur Sicherung der Biodiversität sowie der größenmäßigen Anpassung geplanter Industrieanlagen an die umgebende Bebauungsstruktur seien von großer Bedeutung für den Ort und die Region.

Jedoch sorge man sich über eine Reihe „von unrichtigen und mangelhaften Daten“ in den Unterlagen der Südharz Kali GmbH, wie falsch ausgewiesener Raumwiderstandsklassen oder unzutreffender Lkw-Bewegungen, die während des Verfahrens identifiziert wurden. Diese Fehler hätten schwerwiegende Auswirkungen auf infrastrukturelle und umweltbezogene Auswirkungen des Projekts haben können, heißt es aus der BI.

Mehr zum Thema

Auf völliges Unverständnis stoße die im Anhang des Abschlussberichtes zur RVP enthaltene Stellungnahme der Werkleitung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Eichsfelder Kessel. Die darin geäußerte Versorgungszusage mit kostbarem Grundwasser beurteile die BI als leichtfertig. „Dieses Grundwasser ist nicht für kurzfristige Profitinteressen da, sondern soll langfristig der Versorgungssicherheit der Menschen im Zweckverbandsbereich dienen“, erklärt Barthel. „Hier werden die Verbandsgemeinden gefragt sein, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.“

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bürgerinitiative kündigt an, die Unterlagen des Abschlussberichtes weiter analysieren und bewerten zu wollen. Schon jetzt sei zu sagen, dass wesentliche Punkte im Umwelt- und Klimaschutz sowie zum schädlichen Treibhausgasausstoß auch weiterhin offen seien.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld