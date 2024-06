Eichsfeld. Eine Familie aus dem Eichsfeld nimmt die Einladung des Papstes zum Weltkindertag an. In Rom erlebt sie so einiges.

Zum ersten mal hatte Papst Franziskus alle Kinder eingeladen, mit ihm zusammen in Rom den Weltkindertag zu feiern. Auch eine Familie aus dem Eichsfelddorf Berlingerode machte sich auf. Der fünfjährige Hadrian Bertram folgte der Einladung mit seinen Eltern in die Ewige Stadt.

Am Samstag brach die Familie früh am Morgen auf. Nach einem Tag Erkundung antiker Stätten, der ersten Pizza und dem ersten Eis wurde sie abgeholt und mit dem Bus zum olympischen Dorf in Rom gebracht. Schon da bekamen die Bertrams ein Gefühl dafür, dass sie an dem Tag Kinder aus der ganzen Welt treffen würden. 100.000 Besucher wurden erwartet: Über 50.000 davon waren an dem Samstag gekommen.

Auch interessant

Fußball-EM Fußball-EM: Eichsfelder Helfer sichern Spiel in Leipzig mit ab Von Sigrid Aschoff

Bevor es am Mittag in das Olympiastadion ging, wurden die vielen Spielen und Aktivitäten erkundet, die im olympischen Dorf aufgebaut waren. Mit Christen aus Guatemala bastelten die Eichsfelder Spielzeug, und man sah der italienischen Feuerwehr bei einer Höhenrettungsübung zu. Die Weitsprunggrube des Stadio dei marmi, gleich neben dem Olympiastadion, hatte sich derweil in den größten Sandkasten Roms verwandelt.

Hadrian aus dem Eichsfeld war vom Stadion und den vielen Kindern aus aller Welt sehr beeindruckt. © Daniel Bertram | Daniel Bertram

Am Mittag war es endlich so weit. Das Olympiastadion öffnete. Mit einem Unterhaltungsprogramm, gestaltet von Mädchen und Jungen aus der ganzen Welt, begann der Weltkindertag. Kinder aus über 60 Ländern von allen Kontinenten zogen mit einer großen Flaggenparade ins Stadion ein, erzählt Daniel Bertram. „Wir machten Laola-Wellen und sangen mit, bis dann am Nachmittag der Heilige Vater selbst kam. Bestens gelaunt und ziemlich fit umrundete er das Stadion und hörte sich Fragen der Kinder an.“

Auch interessant

Mit ihren eigenen Worten formulieren Kinder, was sie bewegt. Und sie stellten Fragen: Zum Teil waren es Fragen: Ist Frieden wirklich möglich? Sind wir wirklich alle Brüder und Schwestern? Was können wir Kinder für die Umwelt tun?

An dem Nachmittag gab es aber auch Momente, die die Eichsfelder Familie traurig stimmten. Denn Kinder aus der Ukraine, Afghanistan oder Nigeria sprachen über ihre Erfahrungen mit Krieg, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung. „Was können wir Kinder dafür, dass wir in Bethlehem, in Jerusalem oder Gaza geboren wurden? Wir wollen doch nur spielen, lernen, in Freiheit leben, wie so viele andere Kinder auf der Welt“, sagte etwa Victor aus Bethlehem.

„Der Papst antwortet jedem Kind mit einfachen, aber klaren Worten und ermutigte alle, freundlich zu sein und gut zu leben – nur so kann die Welt ein besserer Ort für alle werden: Auch den Obdachlosen in der Innenstadt zu grüßen, mit anderen teilen und Rücksicht nehmen, das waren nur einige Appelle, mit denen er sich direkt an uns alle wandte“, sagt Daniel Bertram.

Auch interessant

Auch bei den Erwachsenen wuchs der Eindruck, dass die scheinbar simplen Antworten insgesamt doch einen Unterschied machen und die Zukunft verändern können. „Ein Menschenfischer werden, anderen ins Herz sehen und zum Herzen sprechen und dabei merken, dass wir alle gleich sind“. Das gab der Papst seinen Gästen mit.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag waren dann alle zur Messe auf den Petersplatz eingeladen. Im Schatten der Kolonnaden verfolgten Bertrams sie. Zum Schluss lud der Papst gleich zum nächsten Weltkindertag nach Rom ein, der im September 2026 stattfindet.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

sma