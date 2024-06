Eichsfeld. In Breitenworbis machen sich Unbekannte an einem Schuppen zu schaffen. Ihre Beute ist ausgerechnet ein Fahrzeug für Kinder.

In der Schachtsiedlung in Breitenworbis haben nach Angaben der Polizei Unbekannte am frühen Mittwochmorgen widerrechtlich ein Grundstück betreten. Dort öffneten sie einen Schuppen, in dem ein Kinder-Quad abgestellt war. Das Fahrzeug rollten sie über das Grundstück und transportieren es im Anschluss ab. Bislang konnten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld die Täter trotz Fahndung noch nicht fassen, heißt es weiter.

red