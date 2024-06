Eichsfeld. In Heiligenstadt wird in der Innenstadt ein Wahlkreisbüro „verziert“. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizisten stellten bei der Kontrolle eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt verschiedene Aufkleber am Fenster fest. Die von den Beamten als politisch motivierte Sachbeschädigung eingestufte Tat ereignete sich nach ihren Angaben in der Zeit zwischen Montag, 21.32 Uhr, und Mittwoch, 2.44 Uhr. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern. Diese werden bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegengenommen.

red