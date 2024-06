Eichsfeld. Kinder im Eichsfeld können auf abenteuerliche Reise gehen, Erwachsene kreativ werden oder sich Rat holen. Aber auch Humor ist dabei:

Auftakt für Projekt „Leseratten“ in der Leinefelder Stadtbibliothek

In der Leinefelder Stadtbibliothek hat es jetzt die feierliche Eröffnung des Projektes „Ich bin eine Leseratte“ gegeben. Die Kinder der vierten Klasse der Grundschule Bodenrode und zwei Vertreterinnen der Kreissparkasse Eichsfeld waren gekommen. Bereits zum neunten Mal nimmt die Stadtbibliothek Leinefelde-Worbis an dem Freizeitleseprojekt teil und hofft, auch dieses Mal viele junge Leser begeistern zu können. Die aufmerksamen Schüler hörten gespannt bei der Vorstellung der sechs Bücher zu. Schnell wurde klar, dass da ganz sicher etwas für jeden dabei sein sollte. Erstmalig sind zwei Sachbücher dabei, eins nimmt die Kinder auf eine Expedition in die Unterwelt mit und das andere überzeugt mit Wissen über Hunde. Die Kinder zeigten auch für die restlichen vier Bücher große Begeisterung.

So funktioniert es: Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können teilnehmen. Zur Auswahl stehen sechs Bücher, von denen mindestens eins gelesen werden muss. Bei der Abholung des Buches erhält jedes Kind ein Leseratten-Heft voller Fragen. Dann heißt es lesen, lesen, lesen und die Fragen aus dem Heft beantworten. Bis Mitte September haben die Kinder Zeit, ihre ausgefüllten Hefte abzugeben. Natürlich wird all der Fleiß auch belohnt. Auf die Kinder wartet eine schöne Abschlussfeier, bei der tolle Preise überreicht werden.

Die Stadtbibliothek bedankt sich bei der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, der Kreissparkasse Eichsfeld und der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr die Möglichkeit erhalten, an der Aktion teilzunehmen“, so das Bibliotheks-Team.

Richtige Ernährung für die Generation 50plus

Einigen Fragen der Ernährung beim Älterwerden will das Team vom Frauenzentrum Leinefelde demnächst nachgehen. Dazu wird am 23. Juli von 14 bis 16 Uhr Vera Schrodi zu Gast sein. Sie ist Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Thüringen. Vor allem richtet sie sich an die Generation 50plus. Neben Hinweisen zur richtigen Auswahl am Supermarktregal wird gezeigt, wie man Werbeversprechen nicht auf den Leim geht und was es mit der Kennzeichnung von Lebensmitteln auf sich hat.

Des Weiteren werden kleine Verkostungen vorbereitet, die zum Raten, Schmecken und Mitmachen anregen sollen. Deshalb wird um eine telefonische (03605 / 518788) oder persönliche Anmeldung im Frauenzentrum, Jahnstraße 12, gebeten. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen der Verbraucherzentrale Thüringen, dem Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt und dem Frauenzentrum Leinefelde.

Frauencafé und mehr bei der „Ko-ra-le“

Das Team der Frauenbildungs- und -begegnungsstätte „Ko-ra-le“ in Heiligenstadt lädt am Donnerstag, 20. Juni, von 10 bis 12 Uhr, ins Frauencafé ein. Jede Frau, unabhängig von Alter, Nationalität oder Konfession sei willkommen. Es gibt Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen, für Gespräche, Austausch, Basteleien oder kleine Ausflüge. Zudem gibt es am Mittwoch, 26. Juni, von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit für Erstberatungsgespräche zu allen gängigen Rechtsgebieten in Form einer Rechtsinformation beziehungsweise. Rechtsauskunft. Rechtsanwalt Jens Wagner-Douglas aus Heiligenstadt steht bereit. Anmeldungen sind per E-Mail unter anmeldung@ko-ra-le.com oder per Telefon unter 03606 / 603673 erbeten.

Kreativer Start nach der Sommerpause an der Kreisvolkshochschule Eichsfeld

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet am Standort Heiligenstadt am Samstag, 3. August, einen Kreativworkshop mit dem Motto „Rund um die Malerei“ an. Der Workshop bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich einen Samstag von 9 bis 18 Uhr in Gemeinschaft der eigenen Kreativität hinzugeben und ein Werk von der Idee bis zur Vollendung fertigzustellen. Dieser Tageskurs bietet Raum zum Ausprobieren und Entdecken der eigenen Fähigkeiten. Unter Anleitung der Dozentin Uta Jahn wird mit Acrylfarbe auf Leinwand gemalt. Für Kurzentschlossene steht Material zur Verfügung und kann im Kurs erworben werden.

Ausführliche Informationen zu den Kursangeboten sind über die Homepage www.kvhs-eichsfeld.de zu finden. Eine Voranmeldung so bald wie möglich ist für den Kurs erforderlich und online über die Homepage, schriftlich oder telefonisch unter der Nummer 03606 / 650 4444 möglich.

Kabarett Pfeffermühle kommt in die Nähe des Eichsfeldes

Eine der bekanntesten Kabarett-Kompanien Deutschlands, die Pfeffermühle aus Leipzig, gastiert am Samstag, 3. August, open air im historischen Innenhof der Nordhäuser Traditionsbrennerei. „Durch die Mühle gedreht“ heißt das Programm. Es zeigt Highlights aus den Programmen der vergangenen Jahre. Denn die Pfeffermühle wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Spitze Zungen sorgen für zwei satirische Stunden mit viel Humor. Tickets für den Abend, der um 19.30 Uhr beginnt, gibt es schon jetzt direkt in der Traditionsbrennerei, Grimmelallee 11, oder online unter www.traditionsbrennerei.de.

