Eichsfeld. Eine Autofahrerin prallt im Eichsfeld mit einer Radfahrerin zusammen. Diese erleidet Blessuren dabei.

Eine 41-jährige Autofahrerin befuhr nach Informationen der Polizei am Mittwoch gegen 16.25 Uhr die Schulstraße in Niederorschel aus Richtung Hausen kommend. Als sie nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen wollte, kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einer Radfahrerin, die auf dem Radweg der Bahnhofstraße unterwegs war und die Einmündung in die Schulstraße passieren wollte. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln zur Klärung der genauen Unfallursache.

