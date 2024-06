Eschwege. In Hessen verursacht ein Autofahrer aus dem Eichsfeld einen Unfall. Das ist die Ursache:

In Eschwege kam es laut Polizei auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Bahnhof am frühen Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger aus Arenshausen war dabei aus Unachtsamkeit auf das vorausfahrende Auto einer 24-Jährigen aus Meißner aufgefahren, so die Beamten. Die Schäden beziffert die Polizei in dem Fall auf 1000 Euro am Wagen des Verursachers und auf 800 Euro am Wagen der jungen Frau.

red