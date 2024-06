Witzenhausen. Einer Eichsfelderin wird die Brieftasche samt EC-Karte entwendet. Die dreisten Diebe kaufen gleich mehrfach damit ein.

Eine 40-Jährige aus Hohengandern hatte jetzt gleich mehrfach Pech. Ihr wurde nicht nur das Portemonnaie gestohlen, in der Folge waren die Diebe auch an ihre EC-Karte gelangt, die sie mehrfach missbräuchlich verwendeten und ihr auf diesem Wege noch weiteren finanziellen Schaden zufügten. Die Frau erstatte bei der Polizei in Witzenhausen Anzeige.

Der Geldbörsendiebstahl ereignete sich am Dienstag in der Mühlstraße in Witzenhausen. Die Geschädigte hatte dort ihre Geldbörse in einer Handtasche und diese gegen 7.50 Uhr teilweise unbeaufsichtigt im Aufenthaltsraum eines Verlagsgebäudes abgestellt, zu welchem sich die Diebe dann Zutritt verschafft hatten. In der Brieftasche befanden sich laut Polizei neben Ausweisdokumenten noch diverse Papiere, ein Schlüssel und die EC-Karte. Die Beute selbst hatte einen Wert von 50 Euro.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizei Besuch von einem Hausmeister der Witzenhäuser Universität. Er hatte in einer Bio-Mülltonne auf dem Unigelände Teile des Diebesgutes gefunden. Doch verschwunden blieben unter anderem die EC-Karte und der Schlüssel.

Wie sich später herausstellte, hatten die Diebe die Karte noch am selben Tag in unterschiedlichen Geschäften in der Innenstadt von Witzenhausen eingesetzt, bevor die 40-Jährige die Sperrung veranlassen konnte. So wurden bei Aldi an um 13.08 und 15.03 Uhr Lebensmittel im Wert von knapp unter 40 Euro gekauft. In einer Tankstelle kauften die Täter für über 30 Euro ein. Im Herkules-Markt setzten sie die Karte um 14.38 Uhr für einen Einkauf von knapp 30 Euro ein. Ein weiterer Einkauf für rund 50 Euro erfolgte am Nachmittag in einem Bekleidungsgeschäft.

Hinweise: Tel. 05542/93040.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red