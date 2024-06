Eichsfeld. Ein neuer Chefarzt kommt ans Duderstädter Krankenhaus. Und es soll einen weiteren Neuzugang geben.

Einen neuen Chefarzt bekommt zum 1. Juli die Gynäkologie des St.-Martini-Krankenhauses in Duderstadt. Artur Smorodin folgt auf Gregor Sycz, der den Bereich in den vergangenen 30 Jahren leitete und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

Artur Smorodin ist 54 Jahre alt und seit 2007 in Deutschland als Arzt tätig, berichtet Krankenhaussprecher Florian Grewe. Nach seiner deutschen Facharztanerkennung in Sachsen-Anhalt sei der Gynäkologe an mehreren Stationen für einen privaten Krankenhausträger in Herzberg/Osterode tätig gewesen, wo er zwischenzeitlich auch die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe als Chefarzt führte. In den vergangenen zwei Jahren, so Grewe, war Smorodin Ärztlicher Leiter einer gynäkologischen MVZ-Praxis in Osterode.

Artur Smorodin sei ein „engagierter und empathischer Gynäkologe“, der in den vergangenen acht Jahren mit seiner Familie Wurzeln in der Region geschlagen habe, sagt derweil Geschäftsführer Markus Kohlstedde und lässt nicht unerwähnt, dass in St. Martini noch ein neuer Oberarzt erwartet wird.

„Das Krankenhaus legt großen Wert auf eine patientenorientierte Versorgung, die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Patienten stehen dabei klar im Mittelpunkt“, nennt Smorodin seine Beweggründe zum Wechsel ans St.-Martini-Krankenhaus. Die Arbeit von Gregor Sycz und dessen Oberarztes Marek Maczka weiß er zu schätzen und möchte die „gute Arbeit“ fortführen.

„Aufgrund seiner mehr als 30-jährigen Berufserfahrung in allen Versorgungsformen deckt der Frauenarzt das breite Spektrum der Gynäkologie ab“, meint derweil der Krankenhaussprecher und ergänzt: „Mit der Neuverpflichtung von Artur Smorodin möchte das St.-Martini-Krankenhaus – auch angesichts der Marktentwicklung im Umfeld – die gynäkologische Versorgung der Patientinnen in der Region langfristig mit einem hochversierten Mediziner sicherstellen, der in der Region bereits über eine starke Reputation verfügt und das Vertrauen vieler Patientinnen genießt.“

In der Region scheint sich der neue Chefarzt wohlzufühlen. „Die Menschen hier erlebe ich als freundlich, offen und einladend. Ein attraktives Umfeld, in dem meine Familie und ich uns gut angenommen und aufgehoben fühlen“, sagt er.

