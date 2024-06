Eichsfeld. Bereits dreimal veranstaltete die Agentur für Arbeit einen „Jobtag“ für Arbeitssuchende. Der Termin für den nächsten steht schon fest.

Im November des vergangenen Jahres waren nach Informationen der Nordthüringer Agentur für Arbeit 121.200 Personen in der Region sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter gut 9600 Ausländer. Der Anteil ausländischer Beschäftigter ist innerhalb der vergangenen zwei Jahre von knapp sechs auf fast acht Prozent angestiegen. Die meisten von ihnen haben ihre Wurzeln im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz.

Aber auch Geflüchtete gehen zunehmend versicherungspflichtiger Arbeit in der Region nach, heißt es aus Nordhausen. So stammen fast 1400 der Beschäftigten aus Asylherkunftsländern wie Afghanistan und Syrien. 534 Frauen und Männer in versicherungspflichtigen Jobs verfügen über die ukrainische Staatsbürgerschaft. Besonders häufig finden Geflüchtete Arbeit im verarbeitenden Gewerbe und über Arbeitnehmerüberlassung.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„‘Dein Jobtag in Thüringen‘ ist eine Initiative der Arbeitsagentur und des Jobcenters Landkreis Nordhausen. Hier kommen Arbeitssuchende in den persönlichen Austausch mit regional ansässigen Personaldienstleistern. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Personen mit deutscher als auch nicht deutscher Staatsbürgerschaft, die den (Wieder-) Einstieg ins Berufsleben über Zeitarbeit in Erwägung ziehen“, erklärt Tabea Meyer, Pressesprecherin der Arbeitsagentur. Seit Januar dieses Jahres fanden bereits drei Veranstaltungen statt. 147 Männer und Frauen nutzten die Möglichkeit, sich beim Jobtag zu regionalen Arbeitsmöglichkeiten über Personaldienstleister zu informieren, heißt es seitens der Arbeitsagentur.

Der nächste Jobtag findet am Mittwoch, 26. Juni, im Jobcenter Landkreis Nordhausen (Eingangsbereich), Uferstraße 2, statt. Vertreter der Tempton Personaldienstleistungen GmbH, Runtime by Synergie GmbH, Randstad Deutschland GmbH & Co KG und der ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft GmbH stellen sich bei dieser Gelegenheit den Besuchern vor.

Interessierte können ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. Sie erhalten zwischen 8 und 8.30 Uhr sowie zwischen 10 und 10.30 Uhr über den Gästeparkplatz zur Uferstraße Einlass. „Im Idealfall bringen Jobsuchende bereits Bewerbungsunterlagen und Sprach- oder sonstige Zertifikate mit“, so Tabea Meyer.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red