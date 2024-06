Eichsfeld. Zwei Sperrungen, eine Einladung zum Pilgern, ein klangvolles Jubiläum und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und seiner Nachbarschaft in aller Kürze.

Sperrungen in zwei Dörfern

Nach Informationen des Landratsamts des Landkreises Eichsfeld wird die Ortsdurchfahrt Kella von Montag, 24. Juni, bis voraussichtlich Samstag, 6. Juli, voll gesperrt. Grund der Sperrung ist der Glasfaserausbau, heißt es. Eine Umleitung ist eingerichtet und führt innerörtlich über die Straßen Hinter den Höfen, Gartenweg und Am Hopfenberg.

In Bickenriede wird aufgrund von Bauarbeiten die Büttstedter Straße am Montag, 24. Juni, und Dienstag, 25. Juni für den Verkehr voll gesperrt, teilt das Landratsamt außerdem mit. Eine Umleitung ist eingerichtet und führt über die B247 (Lengefelder Warte) über Dingelstädt, Wachstedt und Küllstedt.

145 Jahre Männergesangverein Deuna

In Deuna steht ein großes Festwochenende bevor: 145 Jahre Männergesangverein und „Peter und Paul Kirmes“. Los geht es Freitag, 28. Juni, 19 Uhr, mit einem Geschichtsvortrag zur Namensforschung im Saal der Gaststätte. Um 20 Uhr folgt ein Akustikabend im Innenhof. Samstag, 29. Juni, 21 Uhr, spielen auf der Festwiese „Zum Dün“ die Thierseer. Sonntag, 30. Juni, ist um 10 Uhr Festhochamt mit anschließendem Umgang. Um 14 Uhr startet ein Chorsingen, das in der Festhalle stattfinden, ehe ab 15 Uhr die Kromberg-Musikanten mit Blasmusik aufwarten. Einheimische und Gäste sind eingeladen.

Auf Pilgerreise durch das Eichsfeld

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder bietet in der Zeit vom 28. August bis 1. September die Möglichkeit, im Eichsfeld zu pilgern. „Das katholisch gebliebene Eichsfeld ist Wallfahrts- und Pilgerland. Die Heidenstraße von Leipzig nach Köln und die Via Scandinavia von Fehrmarn nach Eisenach kreuzen sich in Bornhagen bei der Burg Hanstein. Eine Woche mit ortskundiger Begleitung unterwegs ist die beste Gelegenheit zum Kennenlernen dieser beiden Caminos“, heißt es aus der Bildungseinrichtung. Die Leitung hat der Pilgervater Frank Kaufhold. Anmeldung und weitere Informationen unter der Telefonnummer 036083/42311 oder im Internet unter www.bfs-eichsfeld.de.

Kabarett im Syndikatshof

Freunde des gepflegten Humors kommen am kommenden Samstag in Mühlhausen auf ihre Kosten. Der Kabarettist Matthias Machwerk ist auf der Suche nach dem Glück. Wo findet man es? Wie erhält man es? Und warum haben andere immer mehr davon? Machwerk erzählt über Parasiten, eigene Mitesser und andere Kinder. Er kalauert über Rollator-Rambos, Abführmittel und andere Dinge, die nach hinten losgehen. Der Zuschauer darf sich auf rasant, knalligen Humor freuen und Fragen wie: Machen Partner glücklich? Und wenn ja, wie viele? Versaut Geld den Charakter, auch wenn man keinen hat? Und ist das Glück des Künstlers der Applaus oder haben Künstler auch Hunger? Diesen und anderen Fragen geht der Humorist an diesem Abend nach.

Die gut zweistündige Veranstaltung findet am Samstag, 22. Juni, im Syndikatshof in Mühlhausen, Neue Straße 11, statt und beginnt um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 13 Euro oder ermäßigt (für Schüler, Studenten, Rentner, Sozialleistungsempfänger, Schwerbehinderte) für zehn Euro zu haben. Erhältlich sind sie in der Tourist-Information Mühlhausen, Ratsstraße 20. An der Abendkasse werden jeweils zwei Euro mehr pro Ticket fällig.

Lateinamerikanisches Flair

Die chilenische Musikerin Catalina Claro gastiert am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr im Café Ringelnatz in Witzenhausen. Die Multiinstrumentalistin (Gesang, Klavier, Percussion, Gitarre) ist derzeit auf Europatour und präsentiert dem Publikum ihre „chilenische Fusion“, in der sie Ethnisches, Elektronisches, Traditionelles und Experimentelles miteinander verbindet. Der Eintritt kostet 15 Euro oder ist mit dem Kulturticket der Uni Kassel möglich. Anmeldung unter 05542/6199785.

Konzert zum Saisonabschluss

Zum Abschluss der erfolgreichen Saison 2023/2024 und des zweiten Werra-Jazzfestes lädt der Jazzclub Eschwege am Sonntag, 30. Juni, zu einer Matinee in das Schloss Wolfsbrunn nach Meinhard-Schwebda ein. Um 10 Uhr beginnt der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück, um 11 Uhr wird die Band „Jazz Affairs“ aufspielen, die Swing, Latin Jazz, Jazzrock und Blues bietet. Neben echten Klassikern aus der guten alten Zeit des Swing hört man von der Band auch Stücke von Diana Krall, Silje Neergard oder Rene Olstead. Dabei überzeugt nicht nur Simone Christ als Sängerin, sondern auch die vier Herren in der Band mit ihrem Zusammenspiel. Rechtzeitige Anreise und das Mitbringen einer Sitzgelegenheit werden empfohlen. Der Eintritt an der Tageskasse beträgt zehn Euro für Erwachsene, Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Tickets gibt es auch unter www.tickets.kultur-eschwege.de. Für das Frühstück sind 20 Euro zu entrichten (Anmeldung unter 05651/32359).

