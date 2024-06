Leinefelde-Worbis. Das Gymnasium Leinefelde-Worbis sammelt 1000 Euro für den guten Zweck. An diesen Verein wurde das Geld übergeben:

Schüler des Worbiser Gymnasiums sammelten anlässlich des diesjährigen Schnuppertags Anfang des Jahres Spenden in Höhe von 1000 Euro für Schulprojekte auf Bali, die kürzlich an den Verein „Balipockets“ übergeben werden konnten. Gleichzeitig war der Eichsfelder Verein selbst während des Schnuppertags mit drei Teammitgliedern präsent und bot einen Workshop zum „Leben auf Bali“ an.

„In jedem Jahr kümmern sich die Schüler des Gymnasiums selbst um die Verpflegung der Gäste und bitten um Spenden. Der Verein hat sich besonders darüber gefreut, dass das Gymnasium sich in diesem Jahr dazu entschieden hat, mit ihren Spenden Schulen auf Bali zu unterstützen. Mit verkauften Sandwiches, Kaffee, Crêpes und Co. kam eine Summe von 1000 Euro zusammen“, freut sich Anna Hesse vom Verein „Balipockets“.

Während die Schüler fleißig verkauften, war „Balipockets“ gut beschäftigt. Laura Rockstroh, Laura-Sophie Senger und Antonia König boten für alle interessierten Kinder einen Workshop an, in dem sie interaktiv Neues über das konkrete Alltags- und Schulleben auf der indonesischen Insel Bali lernen konnten. „Damit konnte der Verein einen interkulturellen Impuls setzen und die Nord-Süd-Partnerschaft zwischen Bali und dem Eichsfeld stärken“, so Hesse.

Die Spendenübergabe fand im Worbiser Gymnasium statt. Vorstandsmitglied Laura Rockstroh bedankte sich im Namen des Vereins sehr herzlich bei der Schule und ihren engagierten Lehrern und Schülern. Für den Verein war das ein besonderer Termin, denn alle Vorstandsmitglieder und viele Angehörige des Vereins sind Absolventen des Gymnasiums. „Auf diesen Ausdruck der gegenseitigen Verbundenheit sind beide Seiten sehr stolz. Der Verein bedankt sich für die gelungene Zusammenarbeit und freut sich auf mögliche weitere Projekte in Worbis“, resümiert Hesse.

