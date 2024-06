Heiligenstadt. Filmfreunde sind im August in Heiligenstadt willkommen. Der Ticketverkauf ist gestartet. Das erwartet die Gäste im Eichsfeld:

Mehr als 200 Filmbeiträge sind für das nunmehr 3. Eichsfelder Filmfestival eingereicht worden. „Das ist enorm“, sagt Matthias Schneemann. Er ist der Vorsitzende des Vereins der Eichsfelder Freunde der Filmkunst, kurz EicFF. „Aus 30 Ländern kamen die Einreichungen“, erzählt er. Dass bei der Auswahl der Filme, die in Heiligenstadt gezeigt werden sollen, Hilfe gebraucht wurde, war klar.

Ein Aufruf in der Zeitung und im Internet sorgte dafür, dass diese Hilfe schnell kam. Fast 30 Leute erklärten sich bereit, die Filme anzusehen und als Jury zu entscheiden, was in die engere Auswahl kommt. Teils seien es Leute gewesen, die schon voriges Jahr halfen, aber es waren auch eine Menge neue Gesichter, die Spaß am Kino haben und sich teils als echte Cineasten entpuppten. „Eine ganz fabelhafte Jury“, lobt Schneemann.

Jetzt steht fest: 24 Filme werden vom 9. bis 11. August beim 3. Festival in Heiligenstadt gezeigt. Es findet im Areal der Herrnmühle statt. „Das ist echt toll dort“, schwärmen Schneemann und seine EicFF-Kollegen. Erfahrungen haben sie dort schon gesammelt. Voriges Jahr boten sie dort Sommerkinoabende an, die auf große Resonanz stießen. Es sei ein gemütliches Ambiente dort, nicht zu groß, nicht zu klein. „Genau richtig.“ Und das Programm sei kürzer als in den ersten beiden Jahren, damit das Publikum entspannte Abende verbringen kann.

Zwei Leinwände und gemütliches Ambiente über drei Abende

Inzwischen ist auch der Fußboden im Kornspeicher auf dem Areal verlegt. Somit ist er ebenfalls nutzbar und ermöglicht es, sozusagen zwei Bühnen beziehungsweise Leinwände aufzustellen, ohne die andere Aufführung im Hof der Mühle oder eben im Kornspeicher nicht zu stören. Die Gäste können dann entscheiden, was sie sehen wollen. „Und falls es regnet, können wir den Hof räumen und an der anderen Leinwand im Trockenen weitermachen“, ergänzt Vereinsmitglied Tobias John.

Die Einreichungen, so schaut Matthias Schneemann, in seine Liste, kamen unter anderem aus Trinidad & Tobago, aus Japan, Armenien, England oder Frankreich, aber auch mehrere aus dem Iran. „Die Auswahl durch unsere Jury war dieses Jahr strenger. Wir haben echte Perlen herausgefiltert.“ Aus Spaß hat der EicFF für das diesjährige Event einen eigenen Kurzfilm gedreht. „Er hat am Festivalfreitag am Abend Premiere. Mehr verraten wir aber noch nicht“, sagt der EicFF-Chef.

Was er verrät, ist, dass es am Freitag ab Mitternacht einen extra Leckerbissen für diejenigen gibt, die obskure Kurzfilme mögen. „Die haben es in die Auswahl geschafft, sind aber nicht unbedingt für den typischen Kinogänger geeignet“, umschreibt es Schneemann mit einem Lächeln. „Lasst euch überraschen, wenn ihr mögt“, richtet er schon einmal an das Publikum. Im Kornspeicher werde an dem Wochenende noch ein Experimentalfilmprogramm mit „abgefahrenen Filmen“ zum Thema „Wurzeln“ geben. „Einer zeigt zum Beispiel, wie der Regisseur Relikten von Lenin in den früheren Ostblockstaaten nachspürt“, erzählt Tobias John.

Das Ambiente des 3. Eichsfelder Filmfestivals in Heiligenstadt soll stimmen. So in etwa wird es aussehen. © Angelina John

Angelina John indes weiß schon, wie das Ambiente wird und wie die Versorgung aussieht. In der Herrnmühle soll es zugehen wie auf einem großen Filmfestival. „Mit Vorhängen, rotem Teppich, Anzeigetafeln und mehr“, sagt sie mit einem Lächeln. „Zu einem Filmabend gehören natürlich Popcorn, Nachos, Hotdogs, Cocktails...“ Es müsse niemand hungern.

Die Karten für das Filmfestival gibt es ab sofort in der Eichsfelder Bücherstube im Vorverkauf. „Und nur dort“, erklärt Schneemann. Auch sei die Anzahl limitiert. „Pro Abend zehn Euro, das Kombiticket für alle drei Abende kostet 25 Euro.“ Einlass ist jeweils um 19 Uhr, das Programm startet ab 19.30 Uhr. Natürlich wird es auch wieder Preise für die besten drei Filme geben, erneut vom Heiligenstädter Künstler Christoph Haupt handgefertigt. Die Preisverleihung findet Sonntagabend um 20.30 Uhr statt. Mehr Informationen gibt es auf www.eicff.de.

