Eichsfeld. In Worbis kommt es nach einem Unfall zu Unstimmigkeiten. Die Polizei wird hinzugezogen. Das stellt sie als Ursache fest:

Zu einem Verkehrsunfall kam es laut Polizei am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Breitenbacher Straße in Worbis. Über die Schuldfrage bestand bei den Unfallbeteiligten offenbar Uneinigkeit, sodass man vor Ort die Situation durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld prüfen ließ. Sie bewerteten die Verkehrssituation und stellten einen Vorfahrtsfehler als Unfallursache fest. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, so die Polizei.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red