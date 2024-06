Eichsfeld. In den nächsten Tagen geht es im Eichsfeld um außergewöhnliche Ausflüge, aber auch harte Gespräche. Zudem werden Fragen der Zeit erörtert.

Gesprächsangebot zum Thema Kaliwerk in Bernterode

Nach der Entscheidung zur Raumverträglichkeit des geplanten Bergbauvorhabens in Bernterode und mit den Ergebnissen der im Mai veröffentlichten Vor-Machbarkeitsstudie lädt die Südharz Kali GmbH die Menschen in der Region zum Austausch ein. Im Rahmen des Formats „Nehmen Sie uns beim Wort“ stehen Südharz Kali-Geschäftsführerin Babette Winter und ihr Team am Donnerstag, 27. Juni, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum Bernterode (Schulberg 1, Breitenworbis, OT Bernterode) für den Austausch zur Verfügung.

Pilgern auf den Spuren des Heiligen Jakobs

Vier Etappen des Eichsfelder Jakobusweges werden ab Samstag, 29. Juni, im Mittelpunkt von vier Pilgerwanderungen. „Samstagspilgern“ heißt die Reihe. Auftakt ist am kommenden Samstag um 9 Uhr am Dünkreuz in Deuna. Die erste Etappe führt bis Beinrode. Die Strecke umfasst 18 Kilometer und ist die zweite Etappe des Eichsfelder Weges. Die zweite Etappe über 26 Kilometer steht am Samstag, 27. Juli, im Programm. Treffpunkt ist das Gut Beinrode. Wanderung Nummer 3 führt am Samstag, 17. August, von Uder (Treffpunkt an der Pilgerfigur) über 16 Kilometer nach Bornhagen, die vierte schließlich am Samstag, 28. September, von der Werleshäuser Kirche bis nach Witzenhausen, was 14 Kilometern entspricht. „Mit guter Kleidung ist das Wetter kein Problem“, sagt Frank Kaufhold, der die Pilger begleitet und einer der Initiatoren des Weges ist. „Die Fahrer, die mitwandern, werden zum Ausgangspunkt zurückgefahren, um die anderen Wanderer dann am Endpunkt abholen zu können.“ Den Abschluss soll am 29. November ein Filmabend im „Weißen Roß“ in Deuna geben. Mehr Infos gibt es bei Frank Kaufhold unter der E-Mail-Adresse kaufhold@jakobusmail.de.

Erinnerung an zwei Tage vor 34 Jahren mit speziellen Führungen

Der Trägerverein des Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen ist dankbar für 1,6 Millionen Menschen, die seit der Eröffnung im Jahr 1995 die Angebote des Lern- und Gedenkortes wahrgenommen haben. „Diese beeindruckende Zahl, die im Juni 2024 erreicht wurde, ergibt sich aus der Anzahl der Besucherinnen und Besuchern in den Ausstellungen und den vom Museum erfassten Gästen am frei zugänglichen Grenzlandweg“, sagt Mira Keune vom Museum.

Aus diesem Grund lädt sie am Sonntag, 30. Juni, zu zwei öffentlichen Führungen am Grenzlandweg ein. Diese beginnen um 11 und um 14 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Grenzlandmuseum. Um Anmeldung unter info@grenzlandmuseum.de oder telefonisch unter 036071 / 97112 wird gebeten.

Die öffentlichen Führungen finden zugleich an einem besonderen historischen Tag statt, an den das Museum erinnern möchte: Vor 34 Jahren, am 30. Juni 1990, fanden die letzten Patrouillen an der innerdeutschen Grenze und die letzten Kontrollen an Grenzübergängen statt. Dadurch können sich die Menschen im Eichsfeld und an anderen Orten entlang des ehemaligen Todesstreifens seit nunmehr 34 Jahren wieder frei und ohne Einschränkungen bewegen. Einen Tag später, am 1. Juli 1990, trat die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in Kraft, ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Wiedervereinigung Deutschland am 3. Oktober 1990.

Genussbus-Tour führt zu Nobelpreisträgern und anderen Geistern

Die nächste Genussbus-Tour des HVE führt an einen außergewöhnlichen Ort. Der historische Friedhof in Göttingen ist das erste Ziel. Mehr als fünfzig bedeutende Gelehrte und neun Nobelpreisträger fanden hier ihre letzte Ruhe. Danach geht es zu einem gemeinsamen Mittagessen im Hotel Rennschuh ein. Anschließend können sich bei einer Führung durch die Destillerie Hardenberg auch andere Geister entfalten. Auf eine über 300-jährige Tradition wird hier zurückgeblickt. Qualität und Handwerk stehen in dem Familienunternehmen an erster Stelle. Das können die Teilnehmer dann bei der Verkostung einer Spirituose testen. Der Tag endet im Café Schauburg, einem ehemaligen Kino in Duderstadt, und mit einem Kaffeegedeck. Der Preis beträgt 76 Euro pro Person.

Die nächste Tour findet am 21. November statt. Kloster, Gut und Gänse lautet hier das Thema, bei dem zunächst das Redemptoristen-Kloster in Heiligenstadt, dann das Johannisstift in Ershausen und schließlich das historische Gut Beinrode besucht werden. Zum Abschluss des Tages genießen die Teilnehmer ein traditionelles Gänseessen. Anmeldungen für beide Touren Telefon 03605/200 676 0 oder per E-Mail an info@eichsfeld.de.

Alles rund um Hülsenfrüchte

Kleine Früchte ganz groß: Am Samstag, 24. August, findet von 10 bis 13.45 Uhr im Schaugarten der „Kuhmuhne“ Schönhagen ein Kurs zum Thema Hülsenfrüchte statt. Die Teilnehmer werden gemeinsam Hülsenfrüchte ernten, nicht alltägliche Rezepte kochen und backen. Das alles unmittelbar in der Outdoorküche des Schaugartens. Sie werden viel über Hülsenfrüchte erfahren und es gibt Raum für den gemeinsamen Austausch und das Genießen der zubereiteten Gerichte. Der Kurs wird von Karin Weng geleitet. Treffpunkt ist der Schaugarten am Dorfeingang, rechts aus Richtung Birkenfelde. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro, zuzüglich 5 Euro für Zutaten. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 03606/6504444 oder unter www.kvhs-eichsfeld.de.

Gleichberechtigung und Frauenrechte im Fokus

Zu Frauenrechten, Gleichberechtigung und Selbstliebe bietet die Caritas-Kontaktstelle in der Marktstraße 11, Duderstadt, eine Reihe von Vorträgen und Workshops an. Lena Meinold hält zum Beispiel den Vortrag „Schweigen brechen: Die Realität von Gewalt gegen Frauen“ an zwei Terminen: Dienstag, 23. Juli, um 13 Uhr und am Dienstag, 20. August, um 15 Uhr. Dabei möchte sie für die weitreichenden Folgen von Gewalt gegen Frauen sensibilisieren und Strategien zur Unterstützung Betroffener aufzeigen.

Auch die Stärkung des Selbstwertgefühls ist der Caritas-Mitarbeiterin ein Anliegen. Daher bietet Lena Meinold auch Workshops zum Thema „Selbstliebe“ an: am Mittwoch, 31. Juli, um 13 Uhr und am Freitag, 30. August, um 15 Uhr. Die Workshops richten sich an alle, die lernen möchten, sich selbst mehr zu lieben und wertzuschätzen. Kontakt und Anmeldung unter der Telefonnummer 05527/981384 oder per Mail an info@caritas-suedniedersachsen.de.

