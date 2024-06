Heiligenstadt. In Heiligenstadt feiern die Schützen demnächst ihr Fest, den Auftakt gibt es jetzt schon. Das alles ist geplant:

In Heiligenstadt steht die Schützengesellschaft von 1305 vor ihrem diesjährigen Schützenfest. Der Tilman-Riemenschneider-Pokal steht allen Bürgern offen. Die Wettkämpfe finden Samstag, 22. Juni, ab 12 Uhr und Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr auf der Schießsportanlage im Pferdebachtal statt. Geschossen wird um den Pokal des Bürgermeisters in der Disziplin KK-Sportgewehr/Auflage. Gewehre und Munition werden von den Schützen bereitgestellt. „Die Wertung erfolgt für Frauen und Männer, geschossen werden kann ab einem Alter von 18 Jahren“, erklärt Detlef Kraft von der Schützengesellschaft.

Die ersten drei Plätze je Klasse erhalten Pokale und Urkunden. „Unter allen anwesenden teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern werden insgesamt sechs Gutscheine im Wert von 20 bis Euro verlost“, so Kraft. Zudem werden die Sieger zum Schützenfest am Sonntag, 7. Juli, gegen 15.30 Uhr zum Platzkonzert der „Kallmeröder Musikanten“ im Festzelt auf dem Friedensplatz ausgezeichnet.

Das Festwochenende findet vom Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli, statt. Freitag sammeln sich ab 18.30 Uhr die Schützen am Rathaus zum Ausrufen des Schützenfestes durch den Bürgermeister mit den traditionellen Böllerschüssen. Am Abend findet im „Zum Schwarzen Adler“ der Commersabend mit Musik statt. Das Königsschießen auf den Schützenvogel beginnt Samstag, 6. Juli, um 15.30 Uhr an der Vogelstange am Schützenhaus mit anschließender Proklamation des diesjährigen Schützenkönigs. Sonntag treffen sich um 14 Uhr alle Gastvereine zum Festausmarsch durch die Altstadt, dem sich ein Blasmusik-Nachmittag mit den Kallmeröder Musikanten im Festzelt auf dem Friedensplatz anschließt. Die Schützen laden herzlich ein.

