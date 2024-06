Eichsfeld. Eine gesperrte Straße in Leinefelde, Letzte Hilfe-Kurse und ein Gottesdienst im Freien. Und das gibt es auch noch:

Hope bietet neue Letzte-Hilfe-Kurse im Eichsfeld an

Hope, das Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum Eichsfeld, wartet mit neuen „Letzte Hilfe“-Kursen auf. Dieser spezielle Kurs dauert vier Stunden und richtet sich an alle, die mit dem Sterben Nahestehender konfrontiert sind und diese in der letzten Lebensphase begleiten möchten.

„Die Hinwendung zu Kranken und deren Angehörigen, das Lindern von Schmerzen, Trost im Leid und Begleitung im Sterben sind zentrale Grundsätze unseres Leitbildes als christlicher Palliativdienst“, sagen die Kursleiterinnen Christiane Raabe und Leandra Conradi. Vermittelt wird Basiswissen zum Sterben, es gibt Tipps und Anregungen für die Bewältigung herausfordernder Momente und Denkanstöße – auch zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Neue Kurse gibt es am 12. September in der Tagespflege „Glück auf“ in Bischofferode, Neue Straße 4a, am 24. September und 22. Oktober in der Heiligenstädter ko-ra-le und am 26. November im Frauenzentrum Leinefelde jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr.

Inhalte sind: „Sterben ist ein Teil des Lebens“, „Vorsorgen und Entscheiden“, „Körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte“ und „Abschied nehmen vom Leben“.

Anmeldung: Tel. 0151/12255111 oder per E-Mail an l-conradi@hospiz-palliativ-eichsfeld.de

Straße in Leinefelde einen Tag voll gesperrt

Wegen notwendiger Kanalbauarbeiten muss die Birkunger Straße in Leinefelde von Mittwoch, 26. Juni, bis Donnerstag 27. Juni, für den Verkehr voll gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Maßnahme betrifft den Abschnitt zwischen den Hausnummern 17 und 19. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Schwellenbeize und die Boschstraße.

Öffentliche Sitzung des gemeinsamen Wahlausschusses

Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Die öffentliche Sitzung des gemeinsamen Wahlkreisausschusses für die Wahlkreise Eichsfeld I und Eichsfeld II findet am Freitag, 5. Juli, um 10 Uhr im Kreistagssaal des Landkreises in der Göttinger Straße in Heiligenstadt statt.

Auf der Tagesordnung stehen die Konstituierung des Wahlkreisausschusses sowie die Verpflichtung der Ausschussmitglieder und der Schriftführerin. Zudem werden die eingereichten Wahlkreisvorschläge für den Wahlkreis Eichsfeld I und den Wahlkreis II vorgelegt und geprüft. Es erfolgt dann die Beschlussfassung über die Zulassung der Wahlkreisvorschläge für die beiden Wahlkreise. Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Gottesdienst auf Teistungenburg

Auf Teistungenburg gibt es ein Kruzifix aus dem Jahre 1776 zu bestaunen. Die ehemalige Klosterkirche in Teistungen hatte das Patronat der Apostelfürsten Petrus und Paulus. So liegt es nahe, am Hochfest der beiden Apostel einen Freiluftgottesdienst an eben dieser historischen Stelle zu feiern, meint Pfarrer Tobias Reinhold. Er lädt am Samstag, 29. Juni, 18 Uhr, auf Teistungenburg zur Messe ein. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, sich eine Sitzgelegenheit und ein eigenes Gesangbuch mitzubringen.

Konzert mit Bläsermusik und Lyrik

Die evangelische Kirchengemeinde Allendorf lädt am Sonntag, 30. Juni, 17 Uhr, zu einem Konzert mit Bläsermusik innerhalb der neuen Reihe „Chor um 5“ in die St. Crucis-Kirche ein. Das Nordhessen/Blech/Ensemble wird unter Leitung von Landesposaunenwart Andreas Jahn fröhliche und beschwingte Musik aus den „goldenen“ Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts präsentieren. Zu hören sein werden Ohrwürmer wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“. Jürgen Römer wird das Programm mit Texten aus der damals aktuellen Lyrik ergänzen, die teilweise von jüdischen Schriftstellern stammen. Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

Buntes Brett in Duderstadt

In vielen Supermärkten stehen oder hängen im Eingangsbereich Infowände mit Aushängen zu unterschiedlichsten Themen. In Anlehnung daran wurde in der Duderstädter Caritas-Kontaktstelle, Marktstraße 11, ein „Buntes Brett“ eingerichtet.

Ziel ist es, Gästen eine Plattform zu bieten, ihre Gesuche oder Angebote wohnortnah zu veröffentlichen. „Das Angebot bietet auch Menschen ohne Zugang zu einschlägigen Onlineplattformen die Möglichkeit, ihre Anliegen zu präsentieren“, so Caritas-Mitarbeiterin Michaela Krebs. Die Idee basiere auf der Nachfrage nach Wohnungen, Jobs oder auch „Wunschgroßeltern“, für Kontakte zwischen Jung und Alt und ähnlichen Anliegen in Duderstadt und Umgebung.

„Wir wünschen uns einen regen Austausch von Angeboten und Nachfragen über unser ‚Buntes Brett‘“, sagt Krebs. Mitmachen können alle, die etwas suchen oder anbieten wollen. Angebracht werden können selbst erstellte Aushänge oder die vorbereiteten Karten als Gesuch oder Angebot. Zugänglich ist das „Bunte Brett“ zu den Öffnungszeiten der Caritas-Kontaktstelle montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr.

Vorankündigung: Busfahrt zum Kloster Michaelstein

Eine Busfahrt, die der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde mit dem Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein organisiert, führt zuerst nach Blankenburg zum „Großen Schloss“. Dort gibt eine Führung, es folgt das Mittagessen auf den Ziegenkopf (das Essen ist nicht im Fahrpreis inbegriffen). Der Nachmittag gehört dem Kloster Michaelstein, mit Führung, Museum, „Musikmaschine“, Kräutergarten und anderem. Die Fahrt gibt es am Samstag, 31. August. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Marktplatz in Heiligenstadt. Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Person. Rückfahrt ist um 16.30 Uhr. Anmeldung per Mail an g.liebergesell@web.de.

red