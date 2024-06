Eichsfeld. Anwohner eines Spielplatzes rufen abends die Polizei. Das ist dort passiert:

Dass Jugendliche auf einem Spielplatz in der Anemonenstraße in Heiligenstadt Sachbeschädigungen begehen, darüber informierten Anwohner die Polizei am Freitagabend gegen 20.40 Uhr. Durch die Anwohner seien zwei 14 Jahre alte Jungen bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten worden, heißt es im Polizeibericht. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und die Minderjährigen dann an die Erziehungsberechtigten übergeben. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Samstag noch keine Angaben machen.

red