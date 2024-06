Eichsfeld. Auf einer Eichsfelder Landstraße passiert ein Unfall. Die Polizei ist im Einsatz.

Mit einem Wildschwein stieß am Freitagabend gegen 22.30 Uhr der Fahrer eines Pkw Suzuki zusammen. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße von Holungen in Richtung Kaltohmfeld, teilt die Polizei mit. Das Tier war über die Fahrbahn gelaufen und wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

