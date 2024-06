Eichsfeld. Die Eichsfelder Polizei kontrolliert in Heiligenstadt. Ein Alkoholsünder geht ihr ins Netz.

Der Fahrer eines VW Touran wurde am Freitag gegen 23 Uhr von Beamten der Polizeiinspektion in der Thomas-Müntzer-Straße in Heiligenstadt kontrolliert. Dabei sei Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers wahrgenommen worden, heißt es im Polizeibericht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,63 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red