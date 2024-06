Eichsfeld. Auch Radfahrer werden von der Eichsfelder Polizei kontrolliert. Das geschah:

Die Polizei kontrollierte am Freitag gegen 19.30 Uhr in Heiligenstadt am Holzweg einen Radfahrer. Dabei wurde festgestellt, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss verbotener Substanzen stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief laut Polizeiangaben positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

