Eichsfeld. Ein Fuchs sorgt im Eichsfeld für einen Unfall. Nachts wird die Polizei gerufen.

Der Fahrer eines Daimler-Benz war am Samstag gegen 2 Uhr auf der Kreisstraße 226 in Richtung Heuthen unterwegs. Dort kollidierte er laut Polizei mit einem über die Fahrbahn wechselndem Fuchs. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

red