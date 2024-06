Eichsfeld. Abiturzeugnisse für 62 Leinefelder Gymnasiasten. Eine junge Dame punktet besonders.

Es dürfte für die 62 jungen Frauen und Männer einer der wichtigsten Tage ihres bisherigen Lebens gewesen sein. Bei einem Festakt wurden jetzt den Abiturientinnen und Abiturienten des Leinefelder Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasiums Zeugnisse überreicht.

Einige von ihnen konnten sich ganz besonders freuen. Denn sechs Absolventen gehen mit der Traumnote 1,0, berichtet Schulleiterin Kerstin Wünsche. Dazu gehören Hannah Wildenhein, die zugleich die beste Absolventin des Jahrgangs ist, Alina Schmidt, Johanna Hupach, Leo Hansmann, Ronja Rühl und Naya Robina Bernd.

.„Mit der Zuckertüte in der Hand, einem viel zu großen Ranzen auf dem Rücken und einem breiten Lächeln bis zu beiden Ohren – so standen wir da als neugierige Schulanfänger.“ Mit diesen Worten hatten Hannah Wildenhein und Lucy Melina Roth ihre Rede beim Festakt begonnen. Der Tag, an dem die beiden sie hielten, war für alle nicht weniger aufregend, als es der Tag der Einschulung damals gewesen sein dürfte. Und spannend geht es nun weiter, denn ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

Und jetzt sollte es auch keine Zuckertüten geben, sondern die Abschlusszeugnisse. Bevor die Absolventen diese allerdings stolz in den Händen halten konnten, fanden sich erst einmal alle, so wie es am Leibniz-Gymnasium Tradition ist, zunächst zu einem Gottesdienst in der Kirche St. Bonifatius in der Leinefelder Südstadt zusammen. Danach ging es in die Obereichsfeldhalle.

Für die musikalische Gestaltung sorgte dort beim Festakt das Orchester der Eichsfelder Musikschule unter der Leitung von Jens Greßler. Diesem dankt Kerstin Wünsche ebenso wie Kaplan Lukas Hennecke, Pfarrer Peter Michael Schmudde, dem Organisten Lukas Müller, allen Mitwirkenden sowie Edeltraud Kullmann für die Vorbereitung.

