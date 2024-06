Eichsfeld. Die Polizei kontrollierte am Wochenende im Eichsfeld. Ein Alkoholsünder ging ihr dabei ins Netz.

Der Fahrer eines Pedelc wurde am Sonntag gegen 0.30 Uhr in Uder in der Straße der Einheit einer Kontrolle unterzogen, da er sein Rad ohne Beleuchtung führte. Dabei wurde laut Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Ein freiwilliger Test habe einen Wert von 1,89 Promille ergeben, heißt es im Polizeibericht. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

