Heiligenstadt. In der Eichsfelder Kreisstadt treiben Unbekannte ihr Unwesen. Ein Verein muss darunter leiden.

Vandalen waren in Heiligenstadt am Werk. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten unbekannte Täter am Ostbahnhof einen Eisenbahnwaggon. Die Täter haben mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 21. Juni, 19.30 Uhr, und Samstag, 22. Juni, 20.10 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird durch den geschädigten Eisenbahnverein mit rund 500 Euro angegeben.

red