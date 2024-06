Eichsfeld. Ein Wendemanöver in einem Eichsfelder Dorf hat Folgen. Das ist passiert:

Der Fahrer eines Abschleppfahrzeuges rangierte am Samstag gegen 21.35 Uhr in Hüpstedt, Am Born, um mit seinem Gespann zu wenden. Dabei stieß er laut Polizei gegen einen geparkten VW Passat und beschädigte diesen. Die genaue Schadenshöhe könne derzeit noch nicht beziffert werden, hieß es.

red