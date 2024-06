Eichsfeld. Ein Fahrer verursacht bei einem Unfall im Eichsfeld 25.000 Euro Schaden. Die Polizei sucht ihn.

Eine Unfallflucht gab es am Samstag, 22. Juni, gegen 15.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße in Heiligenstadt. Der Fahrer eines schwarzen Pkw Ford beschädigte dort vier abgestellt Autos und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, so die Polizei. Der unfallverursachende Pkw sei wenig später auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in der Wilhelmstraße abgestellt aufgefunden worden, berichtet die Polizei. Der Fahrer konnte allerdings noch nicht ermittelt werden, hieß es am Sonntagvormittag. Der angerichtete Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

red