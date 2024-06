Eichsfeld. Wer nicht gern zu Hause sitzt, sondern Abwechslung und Unterhaltung sucht, der wird möglicherweise bei den nächsten Veranstaltungen fündig:

Gewürz- und Heilkräuter-Seminar im Schaugarten Schönhagen

Wissenswertes rund um die Gewürz- und Heilkräuter vermittelt Petra Hesse am Sonntag, 7. Juli, im Schaugarten Schönhagen. „Kräuter sind Schätze unter den Pflanzen“, erklärt die Gärtnerin und Phytotherapeutin. „Neben Anbau, Erntezeitpunkt, Trocknung und Lagerung sollen auch die Geschichte und der Gebrauch in der Küche erläutert werden.“ Unter dem Titel „Pflanzen helfen heilen“ findet das Seminar von 14 bis 18 Uhr statt und kostet für Teilnehmer über 16 Jahre 30 Euro, inklusive Kräuterimbiss. Interessierte melden sich unter der Telefonnummer 036082/40965 oder unter der E-Mail info@kuhmuhne.de an.

Heil- und Wildkräuter entdecken: Seminar im Kloster Gerode

Das Gesundheits- und Ausbildungszentrum Weg der Mitte im Kloster Gerode bietet von Donnerstag, 27. Juni bis Sonntag, 30. Juni, das Seminar „Vital, kraftvoll, überall wachsend - Heil- und Wildkräuter entdecken“ unter der Leitung der beiden Gesundheitsberaterinnen und Heilpraktikerinnen Andrea Wallasch und Barbara Irmer an. „Wildkräuter bereichern unseren Speiseplan, sie wachsen direkt vor unserer Haustür und können roh verzehrt oder zu schmackhaftem Wildgemüse zubereitet werden“, heißt es in der Mitteilung. „Neben Informationen zu Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten der Kräuter geht es vor allem um die Praxis: das Sammeln und Verarbeiten zu einfachen Gerichten, die gemeinsam verköstigt werden, und die Herstellung von Heilsalben, Tees und Tinkturen.“ Eine Führung durch den Heilpflanzengarten im Kloster Gerode findet am 6. Juli um 15 Uhr statt. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer 036072/8200 sowie unter www.wegdermitte.de.

Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ bei der Caritas

Vielen Eltern ist der Familienalltag manchmal so anstrengend, dass sie ihn gar nicht richtig genießen können. Sie meckern viel und klingen dabei wie ihre eigenen Eltern, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. Oder sie haben in der Familie immer wieder die gleichen Konflikte und dabei das Gefühl, dass sie nicht weiterkommen, obwohl es auch anders gehen könnte.

Damit wieder mehr Leichtigkeit und Freude ins Familienleben kommt, hat der Kinderschutzbund den Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ entwickelt, den die Caritas Eichsfeld/Nordthüringen ab Montag, 12. August, anbietet. Es geht um Fragen wie: Was ist mir wichtig in der Erziehung? Wie gut kenne ich mich selbst? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Wie setze ich Grenzen? Wie treffen wir Vereinbarungen? Wie lösen wir Konflikte? Im Mittelpunkt des Kurses stehen neben dem fachlichen Input der Austausch der Eltern untereinander und die gegenseitige Unterstützung. Angeleitet werden die Kurse von pädagogischen Fachkräften, die vom Kinderschutzbund fortgebildet werden. Der Elternkurs findet, außer in den Herbstferien, bis zum 21. Oktober immer montags von 10 bis 12 Uhr im Caritashaus „St. Elisabeth“ am Bahnhofsplatz 3 in Heiligenstadt statt. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich unter den Telefonnummern 03605/2592130 oder 03606/509713 an. Der Kurs ist kostenfrei.

Netzwerktag für Existenzgründer und Unternehmen

Einen Netzwerktag für Existenzgründer und Unternehmen veranstaltet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am Dienstag, 9. Juli, im Business and Innovation Centre (BIC) in der Waldstraße 2 in Sondershausen. Von 9 bis 13 Uhr stehen Existenzgründern und bestehenden Unternehmen wieder Ansprechpartner der IHK und der Handwerkskammer Erfurt, der Thüringer Aufbaubank und der Bürgschaftsbank sowie der Agentur für Arbeit und dem Thüringer Zentrum für Existenzgründung und Unternehmen (ThEx) für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Beratungen sind kostenfrei, eine vorherige Terminvereinbarung bis zum 3. Juli unter der Telefonnummer 03631/90820 ist erforderlich.

Der „Hexenmeister“ und der „Klangzauberer“ im Jazzclub Nordhausen

Mit einer Gitarrennacht eröffnet der Jazzclub Nordhausen am Freitag, 28. Juni, den Jazzsommer 2024. Helmut „Joe“ Sachse und Falk Zenker geben ab 20 Uhr im Jazzclub „JAZZmangel“ in der Barfüßerstraße 3 in Nordhausen ein Doppelkonzert und „jammen“ im Anschluss gemeinsam. Helmut „Joe“ Sachse‘s charakteristische Spielweise brachte ihm schon Etikettierungen wie „Jimi Hendrix der Jazzgitarre“, „Hohepriester“ oder „Hexenmeister“ der Elektrogitarre ein, während der Gitarrist, Komponist und „Klangzauberer“ Falk Zenker das Publikum mit seinem virtuosen Gitarrenspiel zwischen Mittelalter, Klassik und Flamenco begeistert. Karten für den Nordhäuser Sommerjazzauftakt kosten 15 Euro in der Vorbestellung per E-Mail unter zappa1959@aol.com und 20 Euro an der Abendkasse. Für Schüler und Studenten kostet der Eintritt 5 Euro. Einlass zum Konzert ist ab 19 Uhr.

