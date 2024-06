Eichsfeld. Das Eichsfeld hat zwei Wahlkreise. Für jeden haben die Liberalen einen Direktkandidaten bestimmt. Einer von ihnen ist gerade einmal 19 Jahre alt.

Die Kommunalwahlen liegen zwei Wochen zurück, jetzt haben die Eichsfelder Liberalen ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl im September bestimmt. In Deuna galt es, für die Wahlkreise Eichsfeld I und Eichsfeld II je einen Kandidaten aufzustellen.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Versammlung wurden beide durch die anwesenden Mitglieder direkt bestimmt. Für den Wahlkreis Eichsfeld I wurde Dario Uhde aus Teistungen mit einem Stimmanteil von 60 Prozent gewählt, damit setzte er sich gegen Fabian Kobold aus Reinholterode durch. Mit 100 Prozent der Stimmen konnte Yannek Bang aus Hüpstedt die Wahl für den Wahlkreis Eichsfeld II souverän für sich entscheiden. „Beide Bewerber haben sich im Vorfeld intensiv auf ihre Kandidatur vorbereitet“, sagt Daniel Fuchs vom Kreisverband.

FDP sieht Grund für niedrige Wahlergebnisse in der Bundespolitik

„Es ist in meinen Augen eine große Verantwortung, hier anzutreten, da ich unseren Wahlkreis und unseren Kreisverband für diese Wahl repräsentieren werde“, so Yannek Bang, der mit 19 Jahren einer der jüngsten Direktkandidaten ist, die in Thüringen je aufgestellt wurden. Auch Dario Uhde bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen und machte klar, dass er die FDP Eichsfeld mit bestem Wissen und Gewissen vertreten werde. „Wir haben den Eichsfeldern in den letzten Monaten gezeigt, dass wir aktiv sind und bereit sind für unsere Werte einzutreten, lasst uns dies mit diesen Kandidaturen fortsetzen und ausbauen“, sagt auch FDP-Kreisvorsitzender Martin Miethlau.

Für viele war die Wahlversammlung in Deuna das erste Wiedersehen nach dem intensiven Wahlkampf der vergangenen Monate, auf den es auch einen kurzen Rückblick gab. „Trotz einiger Rückschläge bei den Kommunalwahlen zeigten die Mitglieder des Kreisverbandes weiterhin Engagement und Entschlossenheit im Kampf für liberale Ideen“, betont Martin Miethlau bereits in der Eröffnungsrede zum Treffen. „Es ist wichtig, präsent zu bleiben und den Wählern trotz bescheidener Wahlergebnisse, aufgrund der Bundespolitik, ein überzeugendes Angebot zu machen.“, so Miethlau.

Bei der Kommunalwahl konnte die Partei im Eichsfeld nur vereinzelt punkten. In Teistungen holte FDP-Mann Heiko Franke zum Beispiel 87,1 Prozent bei der Bürgermeisterwahl. Bei den Gemeinderatswahlen im Eichsfeld konnte sie insgesamt elf Sitze erringen. Allein acht der 14 Sitze und 51 Prozent gab es für die Liberalen im Teistunger Gemeinderat. Je einen Sitz holte die FPD in den Stadträten von Leinefelde-Worbis, Heiligenstadt und Dingelstädt, sowie im Kreistag.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld