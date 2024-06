Leinefelde. Das Internationalen Bildungs- und Sozialwerk in Leinefelde entlässt Absolventinnen ins Berufsleben. Der Abschied ist emotional.

Nach zwei Jahren intensiver Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin erhielten die Absolventinnen des Internationalen Bildungs- und Sozialwerkes in Leinefelde am letzten Tag des Schuljahres ihre Abschlusszeugnisse. Die feierliche Zeremonie markierte den erfolgreichen Abschluss eines anspruchsvollen und umfassenden Bildungsweges, der die jungen Fachfrauen auf vielfältige berufliche Herausforderungen vorbereitete.

Dabei legte das Ausbildungsteam großen Wert darauf, den jungen Frauen eine umfassende und hochwertige Ausbildung zu bieten. Dies zeigte sich nicht nur in der Vielfalt der vermittelten Lerninhalte, sondern auch in der intensiven Betreuung und Unterstützung während der gesamten Ausbildungsdauer.

Die Ausbildung umfasste sowohl fachtheoretische als auch fachpraktische Elemente. So erlernten die angehenden Fachfrauen praktische Fertigkeiten in den verschiedensten Bereichen der Kosmetik, darunter Gesichts- und Körperbehandlungen, Fuß- und Handpflege, dekorative sowie apparative Kosmetik.

Diese Fähigkeiten sind von zentraler Bedeutung für den beruflichen Alltag einer Kosmetikerin und wurden durch praxisnahen Unterricht und ergänzende Schulungen vertieft. Im theoretischen Teil der Ausbildung standen Fächer wie Dermatologie, Anatomie und Präparatekunde im Vordergrund. Vervollständigt wurde das Curriculum durch Verkaufs- und Apparatekunde, Wirtschaftslehre und Theorie der Kosmetik.

Emotionaler Abschied von Lehrern und Mitschülern

Auf diese Weise konnten die frisch gebackenen Kosmetikerinnen das notwendige Wissen erlangen, um nicht nur Behandlungen professionell durchführen können, sondern auch kompetent zu beraten und moderne Technologien einzusetzen. Die Abschlussfeier bot den Absolventinnen und ihren Fachlehrern die Gelegenheit, ihre Leistungen und Erfolge zu feiern und stolz auf das Erreichte zurückzublicken.

Ein Wermutstropfen war jedoch der Abschied von liebgewonnenen Lehrern sowie den Mitschülerinnen. Die emotionale Bindung, die in den zwei Jahren entstanden ist, war spürbar. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die humorvolle Powerpoint-Präsentation, die lustige Fotos aus dem Alltag der Ausbildung zeigte. Sie sorgten für herzhaftes Lachen und so manche Träne der Rührung. Besonders bewegend waren die humorvollen Reime über die Lehrer, die von den Absolventinnen selbst vorgetragen wurden. Diese Reime erinnerten an die Herausforderungen während der Ausbildung und würdigten die Unterstützung und das Engagement der Lehrkräfte.

Die Zukunft der neuen Kosmetikerinnen sieht vielversprechend aus. Viele von ihnen haben bereits Pläne geschmiedet und werden in den nächsten Wochen in den Berufsalltag starten. Mit ihrem fundierten Wissen und praktischen Fertigkeiten, sind sie bestens gerüstet, um die vielfältigen Anforderungen der Schönheitsbranche zu meistern und ihren Kundinnen und Kunden zu einem strahlenden Aussehen und Wohlbefinden zu verhelfen.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im kommenden Schuljahr startet die Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin, mit deren Abschluss sich die Möglichkeit bietet, gleichzeitig den Realschulabschluss zu erwerben. Bewerbungen und detaillierte Informationen unter Telefon: 03605 / 519956.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red